Индия и Россия подписали контракт на закупку двигателей танков Т-72
Минобороны Индии закупит двигатели у РФ для Т-72 на 248 миллионов долларов
Танк Т-72 вооруженных сил РФ . Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мар – РИА Новости. Минобороны Индии сообщило, что подписало контракт с Россией на закупку двигателей для танков Т-72 на 248 миллионов долларов.
"Министерство обороны подписало контракт с Рособоронэкспортом, Российская Федерация, на сумму 248 миллионов долларов на закупку двигателей мощностью 1000 лошадиных сил для танков Т-72 в полностью собранном, полностью разобранном и полуразобранном состоянии", - говорится в сообщении индийского военного ведомства.
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В рамках сделки также заключено соглашение о передаче технологий, отметили в минобороны республики.
"Сделка также включает передачу технологий от компании Рособоронэкспорт в компанию Armoured Vehicles Nigam Limited (Heavy Vehicle Factory) для интеграции и последующего лицензионного производства двигателей для поддержки инициативы "Сделано в Индии" в оборонном секторе", - отмечается в заявлении.
Минобороны Индии отметило, что танки T-72 являются основой танкового парка индийской армии, которая в настоящее время оснащена двигателем мощностью 780 лошадиных сил.
"Оснащение существующего парка танков Т-72 двигателем мощностью 1000 лошадиных сил повысит мобильность на поле боя и наступательные возможности индийской армии", - отметили в минобороны страны.
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