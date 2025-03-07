https://ria.ru/20250307/indija-2003676652.html

Индия и Россия подписали контракт на закупку двигателей танков Т-72

Индия и Россия подписали контракт на закупку двигателей танков Т-72 - РИА Новости, 07.03.2025

Индия и Россия подписали контракт на закупку двигателей танков Т-72

Минобороны Индии сообщило, что подписало контракт с Россией на закупку двигателей для танков Т-72 на 248 миллионов долларов. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T16:43:00+03:00

2025-03-07T16:43:00+03:00

2025-03-07T16:43:00+03:00

технологии

россия

министерство обороны индии

рособоронэкспорт

т-72 "урал"

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мар – РИА Новости. Минобороны Индии сообщило, что подписало контракт с Россией на закупку двигателей для танков Т-72 на 248 миллионов долларов. "Министерство обороны подписало контракт с Рособоронэкспортом, Российская Федерация, на сумму 248 миллионов долларов на закупку двигателей мощностью 1000 лошадиных сил для танков Т-72 в полностью собранном, полностью разобранном и полуразобранном состоянии", - говорится в сообщении индийского военного ведомства. В рамках сделки также заключено соглашение о передаче технологий, отметили в минобороны республики. "Сделка также включает передачу технологий от компании Рособоронэкспорт в компанию Armoured Vehicles Nigam Limited (Heavy Vehicle Factory) для интеграции и последующего лицензионного производства двигателей для поддержки инициативы "Сделано в Индии" в оборонном секторе", - отмечается в заявлении. Минобороны Индии отметило, что танки T-72 являются основой танкового парка индийской армии, которая в настоящее время оснащена двигателем мощностью 780 лошадиных сил. "Оснащение существующего парка танков Т-72 двигателем мощностью 1000 лошадиных сил повысит мобильность на поле боя и наступательные возможности индийской армии", - отметили в минобороны страны.

https://ria.ru/20250218/minoborony-2000011909.html

https://ria.ru/20250204/indiya-1997382577.html

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технологии, россия, министерство обороны индии, рособоронэкспорт, т-72 "урал", в мире