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Индия и Россия подписали контракт на закупку двигателей танков Т-72 - РИА Новости, 07.03.2025
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16:43 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/indija-2003676652.html
Индия и Россия подписали контракт на закупку двигателей танков Т-72
Индия и Россия подписали контракт на закупку двигателей танков Т-72 - РИА Новости, 07.03.2025
Индия и Россия подписали контракт на закупку двигателей танков Т-72
Минобороны Индии сообщило, что подписало контракт с Россией на закупку двигателей для танков Т-72 на 248 миллионов долларов. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T16:43:00+03:00
2025-03-07T16:43:00+03:00
технологии
россия
министерство обороны индии
рособоронэкспорт
т-72 "урал"
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мар – РИА Новости. Минобороны Индии сообщило, что подписало контракт с Россией на закупку двигателей для танков Т-72 на 248 миллионов долларов. "Министерство обороны подписало контракт с Рособоронэкспортом, Российская Федерация, на сумму 248 миллионов долларов на закупку двигателей мощностью 1000 лошадиных сил для танков Т-72 в полностью собранном, полностью разобранном и полуразобранном состоянии", - говорится в сообщении индийского военного ведомства. В рамках сделки также заключено соглашение о передаче технологий, отметили в минобороны республики. "Сделка также включает передачу технологий от компании Рособоронэкспорт в компанию Armoured Vehicles Nigam Limited (Heavy Vehicle Factory) для интеграции и последующего лицензионного производства двигателей для поддержки инициативы "Сделано в Индии" в оборонном секторе", - отмечается в заявлении. Минобороны Индии отметило, что танки T-72 являются основой танкового парка индийской армии, которая в настоящее время оснащена двигателем мощностью 780 лошадиных сил. "Оснащение существующего парка танков Т-72 двигателем мощностью 1000 лошадиных сил повысит мобильность на поле боя и наступательные возможности индийской армии", - отметили в минобороны страны.
https://ria.ru/20250218/minoborony-2000011909.html
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технологии, россия, министерство обороны индии, рособоронэкспорт, т-72 "урал", в мире
Технологии, Россия, Министерство обороны Индии, Рособоронэкспорт, Т-72 "Урал", В мире
Индия и Россия подписали контракт на закупку двигателей танков Т-72

Минобороны Индии закупит двигатели у РФ для Т-72 на 248 миллионов долларов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкТанк Т-72 вооруженных сил РФ
Танк Т-72 вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Танк Т-72 вооруженных сил РФ . Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мар – РИА Новости. Минобороны Индии сообщило, что подписало контракт с Россией на закупку двигателей для танков Т-72 на 248 миллионов долларов.
"Министерство обороны подписало контракт с Рособоронэкспортом, Российская Федерация, на сумму 248 миллионов долларов на закупку двигателей мощностью 1000 лошадиных сил для танков Т-72 в полностью собранном, полностью разобранном и полуразобранном состоянии", - говорится в сообщении индийского военного ведомства.
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и чрезвычайный и полномочный посол Республики Индия Винай Кумар во время подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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В рамках сделки также заключено соглашение о передаче технологий, отметили в минобороны республики.
"Сделка также включает передачу технологий от компании Рособоронэкспорт в компанию Armoured Vehicles Nigam Limited (Heavy Vehicle Factory) для интеграции и последующего лицензионного производства двигателей для поддержки инициативы "Сделано в Индии" в оборонном секторе", - отмечается в заявлении.
Минобороны Индии отметило, что танки T-72 являются основой танкового парка индийской армии, которая в настоящее время оснащена двигателем мощностью 780 лошадиных сил.
"Оснащение существующего парка танков Т-72 двигателем мощностью 1000 лошадиных сил повысит мобильность на поле боя и наступательные возможности индийской армии", - отметили в минобороны страны.
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ТехнологииРоссияМинистерство обороны ИндииРособоронэкспортТ-72 "Урал"В мире
 
 
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