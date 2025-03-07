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Врио губернатора Курской области получил Почетный знак директора Росгвардии - РИА Новости, 07.03.2025
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11:33 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/hinshtejn-2003580154.html
Врио губернатора Курской области получил Почетный знак директора Росгвардии
Врио губернатора Курской области получил Почетный знак директора Росгвардии - РИА Новости, 07.03.2025
Врио губернатора Курской области получил Почетный знак директора Росгвардии
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что награжден Почетным знаком директора Росгвардии. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T11:33:00+03:00
2025-03-07T11:33:00+03:00
курская область
россия
александр хинштейн
виктор золотов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
общество
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КУРСК, 7 мар – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что награжден Почетным знаком директора Росгвардии. "По поручению главнокомандующего войсками национальной гвардии, генерала армии Виктора Золотова его заместитель Анатолий Маликов вручил мне одну из высших наград ведомства – Почетный знак директора Росгвардии", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. В своем обращении Хинштейн отметил, что Росгвардия — это не просто ведомство, а настоящая семья, где ценятся профессионализм и преданность делу. Он выразил гордость за свое участие в становлении этой структуры и подчеркнул, что никогда не прерывал связи с родным ведомством, даже после ухода в Госдуму, где инициировал принятие более 30 законов в интересах войск правопорядка. Хинштейн также отметил важность работы Росгвардии в Курской области, особенно в условиях текущих вызовов. Он подчеркнул, что слаженные действия росгвардейцев обеспечивают спокойствие и безопасность жителей региона. За проявленный героизм многие из них были награждены, а двое получили звания Героев России. "Благодарю свое родное ведомство за доверие, поддержку и совместную службу на благо страны. Искренне счастлив тому, что по-прежнему являюсь частью большой семьи Росгвардии – сильной, сплоченной и преданной команды", - добавил врио губернатора.
https://ria.ru/20250303/khinshteyn-2002812500.html
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курская область, россия, александр хинштейн, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, общество
Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Виктор Золотов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ, Общество
Врио губернатора Курской области получил Почетный знак директора Росгвардии

Хинштейн награжден Почетным знаком директора Росгвардии

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 7 мар – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что награжден Почетным знаком директора Росгвардии.
"По поручению главнокомандующего войсками национальной гвардии, генерала армии Виктора Золотова его заместитель Анатолий Маликов вручил мне одну из высших наград ведомства – Почетный знак директора Росгвардии", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
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В своем обращении Хинштейн отметил, что Росгвардия — это не просто ведомство, а настоящая семья, где ценятся профессионализм и преданность делу. Он выразил гордость за свое участие в становлении этой структуры и подчеркнул, что никогда не прерывал связи с родным ведомством, даже после ухода в Госдуму, где инициировал принятие более 30 законов в интересах войск правопорядка.
Хинштейн также отметил важность работы Росгвардии в Курской области, особенно в условиях текущих вызовов. Он подчеркнул, что слаженные действия росгвардейцев обеспечивают спокойствие и безопасность жителей региона. За проявленный героизм многие из них были награждены, а двое получили звания Героев России.
"Благодарю свое родное ведомство за доверие, поддержку и совместную службу на благо страны. Искренне счастлив тому, что по-прежнему являюсь частью большой семьи Росгвардии – сильной, сплоченной и преданной команды", - добавил врио губернатора.
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Курская областьРоссияАлександр ХинштейнВиктор ЗолотовФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФОбщество
 
 
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