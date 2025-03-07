https://ria.ru/20250307/harkov-2003563055.html
В Харькове поврежден объект критической инфраструктуры
В Харькове поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 07.03.2025
В Харькове поврежден объект критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры поврежден в Харькове на Украине после взрывов, сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T10:13:00+03:00
2025-03-07T10:13:00+03:00
2025-03-07T10:13:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в Харькове на Украине после взрывов, сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Мэр Харькова Игорь Терехов в пятницу утром сообщал о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги. "Поврежден объект критической инфраструктуры", - написал Синегубов в своем Telegram-канале. Министр энергетики Украины Герман Галущенко в пятницу заявлял о массированных ракетных ударах по энергетическим и газовым объектам в разных регионах страны. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20250307/vzryvy-2003539411.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Россия, Игорь Терехов, Герман Галущенко
В Харькове поврежден объект критической инфраструктуры
В Харькове после взрывов поврежден объект критической инфраструктуры