Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Хабаровска будут судить за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/habarovsk-2003579645.html
Жительницу Хабаровска будут судить за организацию незаконной миграции
Жительницу Хабаровска будут судить за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 07.03.2025
Жительницу Хабаровска будут судить за организацию незаконной миграции
Специалист учебно-методического центра для иностранцев с коллегами организовала бизнес на незаконной миграции в Хабаровске, поставив за деньги аттестацию по... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T11:30:00+03:00
2025-03-07T11:30:00+03:00
хабаровск
россия
хабаровский край
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_06d9666f9a7d1b2b04596c86589c9d15.jpg
ХАБАРОВСК, 7 мар - РИА Новости. Специалист учебно-методического центра для иностранцев с коллегами организовала бизнес на незаконной миграции в Хабаровске, поставив за деньги аттестацию по знанию русского языка и истории не менее 40 иностранным гражданам, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО. "Жительница Хабаровска, являясь специалистом по учебно-методической работе экзаменационного центра для иностранцев одного из высших учебных заведений России, создала организованную преступную группу (ОПГ), в состав которой вошли трое ее знакомых. С 2022 по 2024 год в ходе принятия экзаменов на знание русского языка, истории и основ законодательства России участники группы не менее 40 экзаменуемым иностранцам предоставили правильные ответы", - сообщает следственное управление. Как сообщает прокуратура региона, участники ОПГ оказывали содействие в сдаче комплексных экзаменов на территории Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре иностранцам, не владеющим русским языком. За оказанные услуги соучастники получали не менее 3 тысяч рублей с иностранца. Отмечается, что на основании выданных по итогам экзаменов сертификатов иностранцы незаконно получили право осуществлять трудовую деятельность и временно пребывать в России. Фигуранты (три женщины и мужчина) обвиняются в организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации (пункт "а" части 2 ст. 322.1 УК РФ). Наказание по этой статье - лишение свободы от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Хабаровска для рассмотрения.
https://ria.ru/20250206/habarovsk-1997641866.html
https://ria.ru/20241209/migranty-1988189225.html
хабаровск
россия
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_5313f5d8721127f38d52208540efc624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хабаровск, россия, хабаровский край, происшествия
Хабаровск, Россия, Хабаровский край, Происшествия
Жительницу Хабаровска будут судить за организацию незаконной миграции

Жительницу Хабаровска будут судить за "помощь" 40 мигрантам на экзаменах

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ХАБАРОВСК, 7 мар - РИА Новости. Специалист учебно-методического центра для иностранцев с коллегами организовала бизнес на незаконной миграции в Хабаровске, поставив за деньги аттестацию по знанию русского языка и истории не менее 40 иностранным гражданам, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
"Жительница Хабаровска, являясь специалистом по учебно-методической работе экзаменационного центра для иностранцев одного из высших учебных заведений России, создала организованную преступную группу (ОПГ), в состав которой вошли трое ее знакомых. С 2022 по 2024 год в ходе принятия экзаменов на знание русского языка, истории и основ законодательства России участники группы не менее 40 экзаменуемым иностранцам предоставили правильные ответы", - сообщает следственное управление.
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
В Хабаровске мигрантов с российским гражданством доставили в военкоматы
6 февраля, 05:47
Как сообщает прокуратура региона, участники ОПГ оказывали содействие в сдаче комплексных экзаменов на территории Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре иностранцам, не владеющим русским языком. За оказанные услуги соучастники получали не менее 3 тысяч рублей с иностранца.
Отмечается, что на основании выданных по итогам экзаменов сертификатов иностранцы незаконно получили право осуществлять трудовую деятельность и временно пребывать в России.
Фигуранты (три женщины и мужчина) обвиняются в организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации (пункт "а" части 2 ст. 322.1 УК РФ). Наказание по этой статье - лишение свободы от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Хабаровска для рассмотрения.
Фигурантка уголовного дела об организации незаконной миграции. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Иностранку, фиктивно трудоустроившую сотни мигрантов, будут судить в Москве
9 декабря 2024, 15:24
 
ХабаровскРоссияХабаровский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала