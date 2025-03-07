https://ria.ru/20250307/habarovsk-2003579645.html

Жительницу Хабаровска будут судить за организацию незаконной миграции

Жительницу Хабаровска будут судить за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 07.03.2025

Жительницу Хабаровска будут судить за организацию незаконной миграции

Специалист учебно-методического центра для иностранцев с коллегами организовала бизнес на незаконной миграции в Хабаровске, поставив за деньги аттестацию по... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T11:30:00+03:00

2025-03-07T11:30:00+03:00

2025-03-07T11:30:00+03:00

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ХАБАРОВСК, 7 мар - РИА Новости. Специалист учебно-методического центра для иностранцев с коллегами организовала бизнес на незаконной миграции в Хабаровске, поставив за деньги аттестацию по знанию русского языка и истории не менее 40 иностранным гражданам, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО. "Жительница Хабаровска, являясь специалистом по учебно-методической работе экзаменационного центра для иностранцев одного из высших учебных заведений России, создала организованную преступную группу (ОПГ), в состав которой вошли трое ее знакомых. С 2022 по 2024 год в ходе принятия экзаменов на знание русского языка, истории и основ законодательства России участники группы не менее 40 экзаменуемым иностранцам предоставили правильные ответы", - сообщает следственное управление. Как сообщает прокуратура региона, участники ОПГ оказывали содействие в сдаче комплексных экзаменов на территории Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре иностранцам, не владеющим русским языком. За оказанные услуги соучастники получали не менее 3 тысяч рублей с иностранца. Отмечается, что на основании выданных по итогам экзаменов сертификатов иностранцы незаконно получили право осуществлять трудовую деятельность и временно пребывать в России. Фигуранты (три женщины и мужчина) обвиняются в организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации (пункт "а" части 2 ст. 322.1 УК РФ). Наказание по этой статье - лишение свободы от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Хабаровска для рассмотрения.

https://ria.ru/20250206/habarovsk-1997641866.html

https://ria.ru/20241209/migranty-1988189225.html

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хабаровск, россия, хабаровский край, происшествия