https://ria.ru/20250307/gosduma-2003632124.html
В Госдуме призвали США сделать шаги по разоружению
В Госдуме призвали США сделать шаги по разоружению - РИА Новости, 07.03.2025
В Госдуме призвали США сделать шаги по разоружению
США должны делать хотя бы какие-то шаги навстречу, чтобы Россия рассмотрела возможность ядерного разоружения, в частности, Штаты могут отозвать технику с... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T14:38:00+03:00
2025-03-07T14:38:00+03:00
2025-03-07T14:38:00+03:00
в мире
дональд трамп
алексей журавлев
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. США должны делать хотя бы какие-то шаги навстречу, чтобы Россия рассмотрела возможность ядерного разоружения, в частности, Штаты могут отозвать технику с Украины и вывезти атомные боеголовки с баз в Европе, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее в четверг президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия, выразил надежду на переговоры о денуклеаризации с РФ. Он отметил, что в свой прошлый срок продвигался в контактах о ядерном разоружении с Россией, говорил с руководством Китая. "В нынешней ситуации, когда против нас фактически воюет весь западный мир, Россия точно не готова поступиться ни одной своей ядерной боеголовкой - это ведь подрывает обороноспособность нашей страны. Отзывайте свои войска и технику с Украины, вывозите американские атомные авиабомбы с европейских баз, делайте хоть какие-то шаги навстречу, тогда предложения подобного рода можно будет и рассмотреть", - сказал Журавлев РИА Новости. По его мнению, Трамп действует по одному и тому же плану, который усвоил еще с бизнес-времен: выставляет заведомо невыполнимые условия, а потом притворяется, что идет на уступки, заключая соглашение. "Пока особого рвения к разоружению со стороны Соединенных Штатов не видно, и все это больше похоже на элементарную уловку, после которой появится очередной повод обвинить нас в эскалации. Избавляться от собственного ядерного потенциала Трамп уж точно не собирается", - заявил депутат.
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в мире, дональд трамп, алексей журавлев
В мире, Дональд Трамп, Алексей Журавлев
В Госдуме призвали США сделать шаги по разоружению
Депутат Журавлев: США должны делать встречные шаги по денуклеаризации
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. США должны делать хотя бы какие-то шаги навстречу, чтобы Россия рассмотрела возможность ядерного разоружения, в частности, Штаты могут отозвать технику с Украины и вывезти атомные боеголовки с баз в Европе, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Ранее в четверг президент США Дональд Трамп
призвал избавиться от ядерного оружия, выразил надежду на переговоры о денуклеаризации с РФ. Он отметил, что в свой прошлый срок продвигался в контактах о ядерном разоружении с Россией, говорил с руководством Китая.
"В нынешней ситуации, когда против нас фактически воюет весь западный мир, Россия точно не готова поступиться ни одной своей ядерной боеголовкой - это ведь подрывает обороноспособность нашей страны. Отзывайте свои войска и технику с Украины, вывозите американские атомные авиабомбы с европейских баз, делайте хоть какие-то шаги навстречу, тогда предложения подобного рода можно будет и рассмотреть", - сказал Журавлев
РИА Новости.
По его мнению, Трамп действует по одному и тому же плану, который усвоил еще с бизнес-времен: выставляет заведомо невыполнимые условия, а потом притворяется, что идет на уступки, заключая соглашение.
"Пока особого рвения к разоружению со стороны Соединенных Штатов не видно, и все это больше похоже на элементарную уловку, после которой появится очередной повод обвинить нас в эскалации. Избавляться от собственного ядерного потенциала Трамп уж точно не собирается", - заявил депутат.