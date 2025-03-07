https://ria.ru/20250307/gosduma-2003632124.html

В Госдуме призвали США сделать шаги по разоружению

В Госдуме призвали США сделать шаги по разоружению - РИА Новости, 07.03.2025

В Госдуме призвали США сделать шаги по разоружению

США должны делать хотя бы какие-то шаги навстречу, чтобы Россия рассмотрела возможность ядерного разоружения, в частности, Штаты могут отозвать технику с... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T14:38:00+03:00

2025-03-07T14:38:00+03:00

2025-03-07T14:38:00+03:00

в мире

дональд трамп

алексей журавлев

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. США должны делать хотя бы какие-то шаги навстречу, чтобы Россия рассмотрела возможность ядерного разоружения, в частности, Штаты могут отозвать технику с Украины и вывезти атомные боеголовки с баз в Европе, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее в четверг президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия, выразил надежду на переговоры о денуклеаризации с РФ. Он отметил, что в свой прошлый срок продвигался в контактах о ядерном разоружении с Россией, говорил с руководством Китая. "В нынешней ситуации, когда против нас фактически воюет весь западный мир, Россия точно не готова поступиться ни одной своей ядерной боеголовкой - это ведь подрывает обороноспособность нашей страны. Отзывайте свои войска и технику с Украины, вывозите американские атомные авиабомбы с европейских баз, делайте хоть какие-то шаги навстречу, тогда предложения подобного рода можно будет и рассмотреть", - сказал Журавлев РИА Новости. По его мнению, Трамп действует по одному и тому же плану, который усвоил еще с бизнес-времен: выставляет заведомо невыполнимые условия, а потом притворяется, что идет на уступки, заключая соглашение. "Пока особого рвения к разоружению со стороны Соединенных Штатов не видно, и все это больше похоже на элементарную уловку, после которой появится очередной повод обвинить нас в эскалации. Избавляться от собственного ядерного потенциала Трамп уж точно не собирается", - заявил депутат.

https://ria.ru/20250307/ekspert-2003576958.html

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в мире, дональд трамп, алексей журавлев