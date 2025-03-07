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В Госдуме предостерегли западных политиков от совместных фото с Зеленским
В Госдуме предостерегли западных политиков от совместных фото с Зеленским - РИА Новости, 07.03.2025
В Госдуме предостерегли западных политиков от совместных фото с Зеленским
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет порекомендовал западным политикам начинать "чистить" страницы в соцсетях и... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T10:46:00+03:00
2025-03-07T10:46:00+03:00
2025-03-07T10:46:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет порекомендовал западным политикам начинать "чистить" страницы в соцсетях и удалять совместные фотографии с Владимиром Зеленским. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отметила, что различные мировые деятели, ранее фотографировавшиеся с Владимиром Зеленским, теперь пытаются избавиться от этого "фотокомпромата". "Зеленский становится токсичен для Запада. И в скором времени может статься так, что дружба с ним на публику может стоить многим политической карьеры. Поэтому западным политикам стоило бы призадуматься и уже сейчас начать чистить свои истории в соцсетях с фотографиями и хвалебными речами украинскому диктатору, чтобы в будущем еще больше не запятнать свою репутацию", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, как бы Зеленский ни пытался сохранить благосклонность стран Европы и США, многим уже становится понятна его "преступная и лицемерная суть". Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
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в мире, сша, россия, европа, владимир зеленский, михаил шеремет, мария захарова
В мире, США, Россия, Европа, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Мария Захарова
В Госдуме предостерегли западных политиков от совместных фото с Зеленским
Шеремет посоветовал западным политикам удалять совместные фото с Зеленским