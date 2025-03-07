https://ria.ru/20250307/gosduma-2003557461.html

В Госдуму внесут проект об увеличении пособия при рождении ребенка

В Госдуму внесут проект об увеличении пособия при рождении ребенка - РИА Новости, 07.03.2025

В Госдуму внесут проект об увеличении пособия при рождении ребенка

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату законопроект, которым предлагается увеличить размер единовременного пособия при... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T09:54:00+03:00

2025-03-07T09:54:00+03:00

2025-03-07T09:54:00+03:00

общество

россия

сергей миронов

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату законопроект, которым предлагается увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором законопроекта стал лидер партии Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий проект будет внесен на рассмотрение Думы в пятницу. "Настоящим проектом федерального закона предлагается увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка до 50 000 рублей", - сказано в пояснительной записке к проекту. Как рассказал РИА Новости Миронов, в настоящее время, с учетом индексации с 1 февраля, размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет почти 27 тысяч рублей. "При этом некоторые регионы вводят собственные доплаты: где-то это 30 тысяч, где-то 3500, а где-то дополнительных выплат нет вообще. В итоге создаются неравные условия для семей с детьми. Получается, в одном регионе рожать выгоднее, чем в другом. А нам необходимо повышать рождаемость по всей России", - отметил он. Лидер эсеров подчеркнул, что данная инициатива служит национальным целям увеличения рождаемости и преодолению демографических проблем в России. По его словам, на реализацию данного законопроекта потребуется дополнительные расходы, около 30 миллиардов рублей. Он считает, что это не такие большие деньги, с учетом острейших демографических вызовов. "По всем опросам, главным препятствием к рождению детей являются именно финансовые трудности. В условиях демографического спада необходимо повышать господдержку семей. На это направлена наша инициатива", - заключил Миронов.

https://ria.ru/20241123/gosduma-1985304045.html

https://ria.ru/20250116/matkapital-1993962496.html

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общество, россия, сергей миронов