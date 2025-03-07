Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме заявили, что Макрон ошибся с выбором кумира - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:15 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/gosduma-2003534637.html
В Госдуме заявили, что Макрон ошибся с выбором кумира
В Госдуме заявили, что Макрон ошибся с выбором кумира - РИА Новости, 07.03.2025
В Госдуме заявили, что Макрон ошибся с выбором кумира
Президент Франции Эммануэль Макрон ошибся с выбором кумира, пытаясь стать версией Наполеона 2.0, при этом забывая, что копия всегда хуже оригинала, заявил РИА... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T06:15:00+03:00
2025-03-07T06:15:00+03:00
россия
франция
москва
эммануэль макрон
леонид ивлев
шарль де голль
евросоюз
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон ошибся с выбором кумира, пытаясь стать версией Наполеона 2.0, при этом забывая, что копия всегда хуже оригинала, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Ранее МИД РФ заявил, что Париж по-прежнему не намерен считаться с жизненно важными интересами России, Франция нацелена на "принуждение" Москвы к нужным Западу решениям, добавив, что "ничего из этого, разумеется, не выйдет". "Похоже, что современный квартирант Елисейского дворца ошибся с выбором кумира, нервозно метит в Наполеоны версия 2.0, забывая, что копия всегда хуже оригинала", - сказал Ивлев. По его словам, французские государственные деятели генерал Шарль де Голль, Франсуа Миттеран, Жак Ширак в своей политике всегда понимали и учитывали интересы СССР и Российской Федерации. "И это давало положительные результаты, прежде всего, для Парижа. Так, после визита де Голля в декабре 1944 года в Кремль, Франции возвращен статус великой державы и она была признана как держава-победительница 80 лет назад, исключительно благодаря позиции Советского Союза. Не случайно в 2005 году в Москве, на проспекте Мира установлен памятник де Голлю. Но Макрон, к сожалению, избрал путь, который приведет его на обочину истории", - сказал депутат. Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250306/makron-2003510833.html
https://ria.ru/20250306/gosduma-2003334683.html
россия
франция
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_14a662915bccf8bf485ee8def7a24110.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, франция, москва, эммануэль макрон, леонид ивлев, шарль де голль, евросоюз, госдума рф, нато
Россия, Франция, Москва, Эммануэль Макрон, Леонид Ивлев, Шарль де Голль, Евросоюз, Госдума РФ, НАТО
В Госдуме заявили, что Макрон ошибся с выбором кумира

Депутат Ивлев: Макрон ошибся с выбором кумира, пытаясь стать Наполеоном 2.0

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон ошибся с выбором кумира, пытаясь стать версией Наполеона 2.0, при этом забывая, что копия всегда хуже оригинала, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Ранее МИД РФ заявил, что Париж по-прежнему не намерен считаться с жизненно важными интересами России, Франция нацелена на "принуждение" Москвы к нужным Западу решениям, добавив, что "ничего из этого, разумеется, не выйдет".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Позиция Макрона по Украине приведет к краху Европы, заявили в Госдуме
Вчера, 23:14
"Похоже, что современный квартирант Елисейского дворца ошибся с выбором кумира, нервозно метит в Наполеоны версия 2.0, забывая, что копия всегда хуже оригинала", - сказал Ивлев.
По его словам, французские государственные деятели генерал Шарль де Голль, Франсуа Миттеран, Жак Ширак в своей политике всегда понимали и учитывали интересы СССР и Российской Федерации.
"И это давало положительные результаты, прежде всего, для Парижа. Так, после визита де Голля в декабре 1944 года в Кремль, Франции возвращен статус великой державы и она была признана как держава-победительница 80 лет назад, исключительно благодаря позиции Советского Союза. Не случайно в 2005 году в Москве, на проспекте Мира установлен памятник де Голлю. Но Макрон, к сожалению, избрал путь, который приведет его на обочину истории", - сказал депутат.
Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
В Госдуме предостерегли Макрона от судьбы Наполеона
Вчера, 07:31
 
РоссияФранцияМоскваЭммануэль МакронЛеонид ИвлевШарль де ГолльЕвросоюзГосдума РФНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала