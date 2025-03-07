https://ria.ru/20250307/gosduma-2003534637.html

В Госдуме заявили, что Макрон ошибся с выбором кумира

В Госдуме заявили, что Макрон ошибся с выбором кумира - РИА Новости, 07.03.2025

В Госдуме заявили, что Макрон ошибся с выбором кумира

Президент Франции Эммануэль Макрон ошибся с выбором кумира, пытаясь стать версией Наполеона 2.0, при этом забывая, что копия всегда хуже оригинала, заявил РИА... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T06:15:00+03:00

2025-03-07T06:15:00+03:00

2025-03-07T06:15:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон ошибся с выбором кумира, пытаясь стать версией Наполеона 2.0, при этом забывая, что копия всегда хуже оригинала, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Ранее МИД РФ заявил, что Париж по-прежнему не намерен считаться с жизненно важными интересами России, Франция нацелена на "принуждение" Москвы к нужным Западу решениям, добавив, что "ничего из этого, разумеется, не выйдет". "Похоже, что современный квартирант Елисейского дворца ошибся с выбором кумира, нервозно метит в Наполеоны версия 2.0, забывая, что копия всегда хуже оригинала", - сказал Ивлев. По его словам, французские государственные деятели генерал Шарль де Голль, Франсуа Миттеран, Жак Ширак в своей политике всегда понимали и учитывали интересы СССР и Российской Федерации. "И это давало положительные результаты, прежде всего, для Парижа. Так, после визита де Голля в декабре 1944 года в Кремль, Франции возвращен статус великой державы и она была признана как держава-победительница 80 лет назад, исключительно благодаря позиции Советского Союза. Не случайно в 2005 году в Москве, на проспекте Мира установлен памятник де Голлю. Но Макрон, к сожалению, избрал путь, который приведет его на обочину истории", - сказал депутат. Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250306/makron-2003510833.html

https://ria.ru/20250306/gosduma-2003334683.html

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