https://ria.ru/20250307/gosduma-2003528580.html
В Госдуме предложили ограничить рост цен на цветы в преддверии праздников
В Госдуме предложили ограничить рост цен на цветы в преддверии праздников - РИА Новости, 07.03.2025
В Госдуме предложили ограничить рост цен на цветы в преддверии праздников
Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращение в ФАС РФ с предложением законодательного ограничения цен на цветы в преддверии и в дни... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T04:07:00+03:00
2025-03-07T04:07:00+03:00
2025-03-07T04:07:00+03:00
россия
ярослав нилов
антон алиханов
госдума рф
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращение в ФАС РФ с предложением законодательного ограничения цен на цветы в преддверии и в дни праздников, в том числе 8 марта, документ есть в распоряжении РИА Новости. Обращаясь в ФАС, Нилов отметил, что в этом году в преддверии 8 марта рост стоимости букетов по регионам России доходит до 40-70%. По его словам, ежегодно в канун ключевых праздников поставщики цветов провоцируют искусственное повышение цен. Как итог - ажиотаж и многократно завышенная стоимость букетов. Депутат ГД также обратился по данной проблеме к министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову. "Прошу вас выразить позицию ведомства относительно возможности законодательного ограничения ценовой политики в отношении цветочной продукции непосредственно в дни официальных государственных и неофициальных профессиональных праздников, а также в течение, к примеру, двух-трех дней перед этими датами", - сказано в письме в ФАС РФ. Отмечается, что "буквально на следующий день после праздничной даты цены возвращаются к допраздничному уровню". Эта проблема сохраняется десятилетиями, добавил автор обращения. "При этом у Федеральной Антимонопольной службы при всем многообразии инструментов для борьбы с различными злоупотреблениями отсутствует законодательно закрепленная возможность оперативно препятствовать подобным краткосрочным проявлениям рынка цветоводов и продавцов", - сказано в документе. Кроме того, в письме Нилов выразил готовность разработать соответствующий законопроект.
https://ria.ru/20250303/alkogol-2002712488.html
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россия, ярослав нилов, антон алиханов, госдума рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Россия, Ярослав Нилов, Антон Алиханов, Госдума РФ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
В Госдуме предложили ограничить рост цен на цветы в преддверии праздников
Депутат Нилов предложил ограничить рост цен на цветы в преддверии праздников
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращение в ФАС РФ с предложением законодательного ограничения цен на цветы в преддверии и в дни праздников, в том числе 8 марта, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Обращаясь в ФАС
, Нилов
отметил, что в этом году в преддверии 8 марта рост стоимости букетов по регионам России
доходит до 40-70%. По его словам, ежегодно в канун ключевых праздников поставщики цветов провоцируют искусственное повышение цен. Как итог - ажиотаж и многократно завышенная стоимость букетов. Депутат ГД
также обратился по данной проблеме к министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову
.
"Прошу вас выразить позицию ведомства относительно возможности законодательного ограничения ценовой политики в отношении цветочной продукции непосредственно в дни официальных государственных и неофициальных профессиональных праздников, а также в течение, к примеру, двух-трех дней перед этими датами", - сказано в письме в ФАС РФ.
Отмечается, что "буквально на следующий день после праздничной даты цены возвращаются к допраздничному уровню". Эта проблема сохраняется десятилетиями, добавил автор обращения.
"При этом у Федеральной Антимонопольной службы при всем многообразии инструментов для борьбы с различными злоупотреблениями отсутствует законодательно закрепленная возможность оперативно препятствовать подобным краткосрочным проявлениям рынка цветоводов и продавцов", - сказано в документе.
Кроме того, в письме Нилов выразил готовность разработать соответствующий законопроект.