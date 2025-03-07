https://ria.ru/20250307/gosduma-2003527382.html
В Госдуме рассказали о популярных схемах мошенников перед 8 марта
В Госдуме рассказали о популярных схемах мошенников перед 8 марта - РИА Новости, 07.03.2025
В Госдуме рассказали о популярных схемах мошенников перед 8 марта
Мошенники в преддверии 8 Марта начали создавать поддельные интернет-магазины с заманчивыми скидками на цветы и подарки, а также рассылать жертвам фейковые акции РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T03:29:00+03:00
2025-03-07T03:29:00+03:00
2025-03-07T03:29:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Мошенники в преддверии 8 Марта начали создавать поддельные интернет-магазины с заманчивыми скидками на цветы и подарки, а также рассылать жертвам фейковые акции и розыгрыши, рассказал РИА Новости член комитета ГД по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "В преддверии 8 Марта мошенники активизируются, используя праздничное настроение и желание людей порадовать близких. Одной из популярных схем становится рассылка фейковых акций и розыгрышей. Жертвам приходят сообщения или письма о якобы бесплатных подарках от известных брендов, но для их получения требуется перейти по ссылке и ввести личные данные или оплатить "доставку". В результате люди теряют деньги или становятся жертвами кражи данных", - сказал он РИА Новости. Немкин рассказал, что еще один распространенный метод обмана — продажа несуществующих подарков. По его словам, мошенники создают фейковые интернет-магазины с заманчивыми скидками на цветы, косметику, ювелирные изделия, а после оплаты заказ либо не отправляется, либо приходит некачественный товар. Депутат добавил, что чаще всего такие сайты исчезают сразу после праздника. "Популярна и схема с поддельными курьерами. Жертве звонят и сообщают, что ей отправлен подарок, но для его получения необходимо оплатить "доставку" или подтвердить адрес, отправив код из смс. В результате человек либо переводит деньги мошенникам, либо передает код для взлома аккаунта", - сказал парламентарий. Депутат посоветовал проверять достоверность акций, не переходить по подозрительным ссылкам, оплачивать покупки только на проверенных сайтах и не сообщать коды из смс даже знакомым людям.
https://ria.ru/20250212/moshennichestvo-1998747328.html
https://ria.ru/20250225/gosduma-2001390813.html
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общество, технологии, антон немкин (депутат), госдума рф, международный женский день
Общество, Технологии, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ, Международный женский день
В Госдуме рассказали о популярных схемах мошенников перед 8 марта
Депутат Немкин: мошенники перед 8 марта создают поддельные интернет-магазины
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Мошенники в преддверии 8 Марта начали создавать поддельные интернет-магазины с заманчивыми скидками на цветы и подарки, а также рассылать жертвам фейковые акции и розыгрыши, рассказал РИА Новости член комитета ГД по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.
"В преддверии 8 Марта мошенники активизируются, используя праздничное настроение и желание людей порадовать близких. Одной из популярных схем становится рассылка фейковых акций и розыгрышей. Жертвам приходят сообщения или письма о якобы бесплатных подарках от известных брендов, но для их получения требуется перейти по ссылке и ввести личные данные или оплатить "доставку". В результате люди теряют деньги или становятся жертвами кражи данных", - сказал он РИА Новости.
Немкин
рассказал, что еще один распространенный метод обмана — продажа несуществующих подарков. По его словам, мошенники создают фейковые интернет-магазины с заманчивыми скидками на цветы, косметику, ювелирные изделия, а после оплаты заказ либо не отправляется, либо приходит некачественный товар. Депутат добавил, что чаще всего такие сайты исчезают сразу после праздника.
"Популярна и схема с поддельными курьерами. Жертве звонят и сообщают, что ей отправлен подарок, но для его получения необходимо оплатить "доставку" или подтвердить адрес, отправив код из смс. В результате человек либо переводит деньги мошенникам, либо передает код для взлома аккаунта", - сказал парламентарий.
Депутат посоветовал проверять достоверность акций, не переходить по подозрительным ссылкам, оплачивать покупки только на проверенных сайтах и не сообщать коды из смс даже знакомым людям.