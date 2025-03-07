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В Госдуме рассказали, кому положены бесплатные путевки в детские лагеря - РИА Новости, 07.03.2025
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02:18 07.03.2025 (обновлено: 11:22 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/gosduma-2003523711.html
В Госдуме рассказали, кому положены бесплатные путевки в детские лагеря
В Госдуме рассказали, кому положены бесплатные путевки в детские лагеря - РИА Новости, 07.03.2025
В Госдуме рассказали, кому положены бесплатные путевки в детские лагеря
Бесплатные путевки в детские лагеря положены детям участников СВО, детям-сиротам и несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей, рассказала РИА... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T02:18:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Бесплатные путевки в детские лагеря положены детям участников СВО, детям-сиротам и несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей, рассказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина. Депутат ГД рассказала, что государство заботится о том, чтобы школьники во время каникул могли отдохнуть в детских лагерях, и предоставляет бесплатные путёвки многим детям. "Прежде всего, бесплатный отдых в лагере положен детям-сиротам и ребятам, оставшимся без попечения родителей. Также бесплатная поездка в лагерь гарантирована детям наших защитников — участников СВО", - сказала Стенякина. Она уточнила, что полный список льготных категорий устанавливается региональными властями, в него, как правило, входят дети: из многодетных семей, из неполных и малообеспеченных семей, из семей беженцев, с ограниченными возможностями здоровья, пострадавшие от противоправных действий, в результате вооруженных конфликтов или техногенных аварий, а также дети, у которых один из родителей имеет инвалидность. Стенякина добавила, что отдельная категория — ребята, отличившиеся в учёбе, победители олимпиад и спортивных соревнований, общественные активисты. Такие дети могут получить бесплатную путёвку в один из федеральных детских лагерей: "Артек", "Смена", "Орлёнок" и "Океан". "Списки на получение льготных путёвок формируются заранее. В некоторых регионах — ещё до Нового года на следующий летний сезон. Так что не стоит затягивать с подачей заявления: к концу весны бесплатные путёвки на летние каникулы будут распределены", - заключила депутат ГД.
https://ria.ru/20250306/gosduma-2003320040.html
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общество, госдума рф, артек, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Госдума РФ, Артек, Социальный навигатор, Детские вопросы
В Госдуме рассказали, кому положены бесплатные путевки в детские лагеря

Депутат Стенякина: бесплатные путевки положены детям участников СВО и сиротам

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Бесплатные путевки в детские лагеря положены детям участников СВО, детям-сиротам и несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей, рассказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина.
Депутат ГД рассказала, что государство заботится о том, чтобы школьники во время каникул могли отдохнуть в детских лагерях, и предоставляет бесплатные путёвки многим детям.
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"Прежде всего, бесплатный отдых в лагере положен детям-сиротам и ребятам, оставшимся без попечения родителей. Также бесплатная поездка в лагерь гарантирована детям наших защитников — участников СВО", - сказала Стенякина.
Она уточнила, что полный список льготных категорий устанавливается региональными властями, в него, как правило, входят дети: из многодетных семей, из неполных и малообеспеченных семей, из семей беженцев, с ограниченными возможностями здоровья, пострадавшие от противоправных действий, в результате вооруженных конфликтов или техногенных аварий, а также дети, у которых один из родителей имеет инвалидность. Стенякина добавила, что отдельная категория — ребята, отличившиеся в учёбе, победители олимпиад и спортивных соревнований, общественные активисты. Такие дети могут получить бесплатную путёвку в один из федеральных детских лагерей: "Артек", "Смена", "Орлёнок" и "Океан".
"Списки на получение льготных путёвок формируются заранее. В некоторых регионах — ещё до Нового года на следующий летний сезон. Так что не стоит затягивать с подачей заявления: к концу весны бесплатные путёвки на летние каникулы будут распределены", - заключила депутат ГД.
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