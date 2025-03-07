В Госдуме рассказали, кому положены бесплатные путевки в детские лагеря
Депутат Стенякина: бесплатные путевки положены детям участников СВО и сиротам
Здание Государственной думы России . Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Бесплатные путевки в детские лагеря положены детям участников СВО, детям-сиротам и несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей, рассказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина.
Депутат ГД рассказала, что государство заботится о том, чтобы школьники во время каникул могли отдохнуть в детских лагерях, и предоставляет бесплатные путёвки многим детям.
"Прежде всего, бесплатный отдых в лагере положен детям-сиротам и ребятам, оставшимся без попечения родителей. Также бесплатная поездка в лагерь гарантирована детям наших защитников — участников СВО", - сказала Стенякина.
Она уточнила, что полный список льготных категорий устанавливается региональными властями, в него, как правило, входят дети: из многодетных семей, из неполных и малообеспеченных семей, из семей беженцев, с ограниченными возможностями здоровья, пострадавшие от противоправных действий, в результате вооруженных конфликтов или техногенных аварий, а также дети, у которых один из родителей имеет инвалидность. Стенякина добавила, что отдельная категория — ребята, отличившиеся в учёбе, победители олимпиад и спортивных соревнований, общественные активисты. Такие дети могут получить бесплатную путёвку в один из федеральных детских лагерей: "Артек", "Смена", "Орлёнок" и "Океан".
"Списки на получение льготных путёвок формируются заранее. В некоторых регионах — ещё до Нового года на следующий летний сезон. Так что не стоит затягивать с подачей заявления: к концу весны бесплатные путёвки на летние каникулы будут распределены", - заключила депутат ГД.