https://ria.ru/20250307/gosduma-2003523711.html

В Госдуме рассказали, кому положены бесплатные путевки в детские лагеря

В Госдуме рассказали, кому положены бесплатные путевки в детские лагеря - РИА Новости, 07.03.2025

В Госдуме рассказали, кому положены бесплатные путевки в детские лагеря

Бесплатные путевки в детские лагеря положены детям участников СВО, детям-сиротам и несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей, рассказала РИА... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T02:18:00+03:00

2025-03-07T02:18:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Бесплатные путевки в детские лагеря положены детям участников СВО, детям-сиротам и несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей, рассказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина. Депутат ГД рассказала, что государство заботится о том, чтобы школьники во время каникул могли отдохнуть в детских лагерях, и предоставляет бесплатные путёвки многим детям. "Прежде всего, бесплатный отдых в лагере положен детям-сиротам и ребятам, оставшимся без попечения родителей. Также бесплатная поездка в лагерь гарантирована детям наших защитников — участников СВО", - сказала Стенякина. Она уточнила, что полный список льготных категорий устанавливается региональными властями, в него, как правило, входят дети: из многодетных семей, из неполных и малообеспеченных семей, из семей беженцев, с ограниченными возможностями здоровья, пострадавшие от противоправных действий, в результате вооруженных конфликтов или техногенных аварий, а также дети, у которых один из родителей имеет инвалидность. Стенякина добавила, что отдельная категория — ребята, отличившиеся в учёбе, победители олимпиад и спортивных соревнований, общественные активисты. Такие дети могут получить бесплатную путёвку в один из федеральных детских лагерей: "Артек", "Смена", "Орлёнок" и "Океан". "Списки на получение льготных путёвок формируются заранее. В некоторых регионах — ещё до Нового года на следующий летний сезон. Так что не стоит затягивать с подачей заявления: к концу весны бесплатные путёвки на летние каникулы будут распределены", - заключила депутат ГД.

https://ria.ru/20250306/gosduma-2003320040.html

https://ria.ru/20250226/gosduma-2001610987.html

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общество, госдума рф, артек, социальный навигатор, детские вопросы