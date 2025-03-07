https://ria.ru/20250307/gorlovka-2003688585.html
Украинские войска трижды атаковали район Горловки дронами-камикадзе
Украинские войска трижды атаковали район Горловки дронами-камикадзе - РИА Новости, 07.03.2025
Украинские войска трижды атаковали район Горловки дронами-камикадзе
Украинские войска трижды атаковали Калининский район Горловки при помощи беспилотников-камикадзе, сообщили в Telegram-канале управления администрации главы и... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T17:10:00+03:00
2025-03-07T17:10:00+03:00
2025-03-07T17:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска трижды атаковали Калининский район Горловки при помощи беспилотников-камикадзе, сообщили в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины."Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.30 - населенный пункт Горловка (Калининский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, ВСУ в 15.15 и 15.40 снова атаковали Калининский район Горловки с применением дронов-камикадзе. Мэр города Иван Приходько также сообщил в своем Telegram-канале, что удар одного из беспилотников пришелся по жилому массиву "Солнечный". Информация о последствиях не поступала. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250306/lugansk-2003510353.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска трижды атаковали район Горловки дронами-камикадзе
ВСУ трижды атаковали Калининский район Горловки ударными дронами-камикадзе