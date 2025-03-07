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Украинские войска трижды атаковали район Горловки дронами-камикадзе - РИА Новости, 07.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:10 07.03.2025 (обновлено: 17:11 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/gorlovka-2003688585.html
Украинские войска трижды атаковали район Горловки дронами-камикадзе
Украинские войска трижды атаковали район Горловки дронами-камикадзе - РИА Новости, 07.03.2025
Украинские войска трижды атаковали район Горловки дронами-камикадзе
Украинские войска трижды атаковали Калининский район Горловки при помощи беспилотников-камикадзе, сообщили в Telegram-канале управления администрации главы и... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T17:10:00+03:00
2025-03-07T17:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска трижды атаковали Калининский район Горловки при помощи беспилотников-камикадзе, сообщили в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины."Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.30 - населенный пункт Горловка (Калининский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, ВСУ в 15.15 и 15.40 снова атаковали Калининский район Горловки с применением дронов-камикадзе. Мэр города Иван Приходько также сообщил в своем Telegram-канале, что удар одного из беспилотников пришелся по жилому массиву "Солнечный". Информация о последствиях не поступала. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250306/lugansk-2003510353.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска трижды атаковали район Горловки дронами-камикадзе

ВСУ трижды атаковали Калининский район Горловки ударными дронами-камикадзе

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела при въезде в город Горловка в Донецкой области
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска трижды атаковали Калининский район Горловки при помощи беспилотников-камикадзе, сообщили в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.30 - населенный пункт Горловка (Калининский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства.
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Кроме того, ВСУ в 15.15 и 15.40 снова атаковали Калининский район Горловки с применением дронов-камикадзе.
Мэр города Иван Приходько также сообщил в своем Telegram-канале, что удар одного из беспилотников пришелся по жилому массиву "Солнечный". Информация о последствиях не поступала.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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