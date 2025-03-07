https://ria.ru/20250307/gorlovka-2003650948.html
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 07.03.2025
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T15:37:00+03:00
2025-03-07T15:37:00+03:00
2025-03-07T15:37:00+03:00
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.40 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства. По данным управления, ВСУ с 14.15 по 14.50 выпустили еще восемь снарядов по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки. Мэр города Иван Приходько также сообщал в своем Telegram-канале, что вследствие украинской вооруженной агрессии частично обесточен жилой массив "Строитель". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250307/gorlovka-2003583989.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, НАТО, СЦКК, Россия, Горловка
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
СЦКК: ВСУ выпустили 11 натовских снарядов по двум районам Горловки