https://ria.ru/20250307/gorlovka-2003583989.html

Мэр Горловки рассказал о последствиях действий ВСУ за три года

Мэр Горловки рассказал о последствиях действий ВСУ за три года - РИА Новости, 07.03.2025

Мэр Горловки рассказал о последствиях действий ВСУ за три года

Двести двадцать мирных жителей погибли и более 1,4 тысячи ранены из-за атак ВСУ за три года в Горловке, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T11:44:00+03:00

2025-03-07T11:44:00+03:00

2025-03-07T11:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

иван приходько

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стирол

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Двести двадцать мирных жителей погибли и более 1,4 тысячи ранены из-за атак ВСУ за три года в Горловке, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько. По его словам, не было и дня, чтобы Горловка не подвергалась атакам украинских войск, и за три года было нанесено 20 059 обстрелов. "У нас за три года 220 погибших горловчан. Я не говорю про военных или приезжих, только жители нашего города, 1428 человек получили ранения. Разбиты 3 638 частных домов, 1 646 многоквартирных домов разбиты или сильно повреждены, 371 социальный объект, 356 общественных зданий - это школы, больницы и так далее; 412 промышленных объектов повреждено", - сказал Приходько в интервью RT, уточнив, что в числе погибших 26 детей. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250304/obstrel-2002936237.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол