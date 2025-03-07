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Мэр Горловки рассказал о последствиях действий ВСУ за три года
Мэр Горловки рассказал о последствиях действий ВСУ за три года - РИА Новости, 07.03.2025
Мэр Горловки рассказал о последствиях действий ВСУ за три года
Двести двадцать мирных жителей погибли и более 1,4 тысячи ранены из-за атак ВСУ за три года в Горловке, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T11:44:00+03:00
2025-03-07T11:44:00+03:00
2025-03-07T11:44:00+03:00
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иван приходько
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Двести двадцать мирных жителей погибли и более 1,4 тысячи ранены из-за атак ВСУ за три года в Горловке, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько. По его словам, не было и дня, чтобы Горловка не подвергалась атакам украинских войск, и за три года было нанесено 20 059 обстрелов. "У нас за три года 220 погибших горловчан. Я не говорю про военных или приезжих, только жители нашего города, 1428 человек получили ранения. Разбиты 3 638 частных домов, 1 646 многоквартирных домов разбиты или сильно повреждены, 371 социальный объект, 356 общественных зданий - это школы, больницы и так далее; 412 промышленных объектов повреждено", - сказал Приходько в интервью RT, уточнив, что в числе погибших 26 детей. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
Мэр Горловки рассказал о последствиях действий ВСУ за три года
Мэр Приходько: за три года в Горловке погибли 220 мирных жителей