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Суд в Москве оштрафовал Google на 3,5 миллиона рублей
Суд в Москве оштрафовал Google на 3,5 миллиона рублей - РИА Новости, 07.03.2025
Суд в Москве оштрафовал Google на 3,5 миллиона рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,5 миллиона рублей за отказ ограничить доступ к запрещенному контенту по требованию Роскомнадзора, сообщили... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T12:01:00+03:00
2025-03-07T12:01:00+03:00
2025-03-07T12:03:00+03:00
технологии
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,5 миллиона рублей за отказ ограничить доступ к запрещенному контенту по требованию Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.50 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства. Роскомнадзор составил протокол за отсутствие отчета о результатах рассмотрения обращений, в которых содержатся сведения об информации, распространяемой с нарушением закона. Кроме того, этот же суд в пятницу рассмотрит еще один протокол в отношении компании Google, составленный по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ за отказ удалить запрещённый контент.
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технологии, москва, россия, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия
Технологии, Москва, Россия, Google, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Происшествия
Суд в Москве оштрафовал Google на 3,5 миллиона рублей
Суд в Москве оштрафовал Google на 3,5 млн рублей из-за требований РКН