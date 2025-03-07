https://ria.ru/20250307/google-2003589777.html

Суд в Москве оштрафовал Google на 3,5 миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал Google на 3,5 миллиона рублей - РИА Новости, 07.03.2025

Суд в Москве оштрафовал Google на 3,5 миллиона рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,5 миллиона рублей за отказ ограничить доступ к запрещенному контенту по требованию Роскомнадзора, сообщили... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T12:01:00+03:00

2025-03-07T12:01:00+03:00

2025-03-07T12:03:00+03:00

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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,5 миллиона рублей за отказ ограничить доступ к запрещенному контенту по требованию Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.50 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства. Роскомнадзор составил протокол за отсутствие отчета о результатах рассмотрения обращений, в которых содержатся сведения об информации, распространяемой с нарушением закона. Кроме того, этот же суд в пятницу рассмотрит еще один протокол в отношении компании Google, составленный по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ за отказ удалить запрещённый контент.

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технологии, москва, россия, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия