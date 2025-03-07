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В СФ сочли враждебную риторику Макрона незакрытым историческим гештальтом - РИА Новости, 07.03.2025
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13:49 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/geshtalt-2003619326.html
В СФ сочли враждебную риторику Макрона незакрытым историческим гештальтом
В СФ сочли враждебную риторику Макрона незакрытым историческим гештальтом - РИА Новости, 07.03.2025
В СФ сочли враждебную риторику Макрона незакрытым историческим гештальтом
Враждебная риторика президента Франции Эммануэля Макрона в отношении России является следствием незакрытого исторического гештальта, заявил РИА Новости сенатор... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T13:49:00+03:00
2025-03-07T13:49:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Враждебная риторика президента Франции Эммануэля Макрона в отношении России является следствием незакрытого исторического гештальта, заявил РИА Новости сенатор РФ Сергей Перминов, отметив, что лидерам ряда стран ЕС было бы неплохо вспомнить азы дипломатического этикета. Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. "Враждебная риторика французского президента в отношении России - это такой незакрытый многовековой исторический "гештальт". Плохая, как я полагаю, для господина Макрона, попытка милитаристского позиционирования с одновременным призывом к созданию нового европейского "священного" союза с целью шантажа нашей страны. Очевидно, что европейским руководителям пришла пора вспоминать азы дипломатического этикета и начинать разговор в иной эмоциональной и деловой тональности", - сказал Перминов. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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россия, франция, москва, эммануэль макрон, сергей перминов, дмитрий песков, нато, евросоюз, в мире
Россия, Франция, Москва, Эммануэль Макрон, Сергей Перминов, Дмитрий Песков, НАТО, Евросоюз, В мире
В СФ сочли враждебную риторику Макрона незакрытым историческим гештальтом

Перминов: риторика Макрона против РФ является незакрытым историческим гештальтом

© Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Враждебная риторика президента Франции Эммануэля Макрона в отношении России является следствием незакрытого исторического гештальта, заявил РИА Новости сенатор РФ Сергей Перминов, отметив, что лидерам ряда стран ЕС было бы неплохо вспомнить азы дипломатического этикета.
Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.
"Враждебная риторика французского президента в отношении России - это такой незакрытый многовековой исторический "гештальт". Плохая, как я полагаю, для господина Макрона, попытка милитаристского позиционирования с одновременным призывом к созданию нового европейского "священного" союза с целью шантажа нашей страны. Очевидно, что европейским руководителям пришла пора вспоминать азы дипломатического этикета и начинать разговор в иной эмоциональной и деловой тональности", - сказал Перминов.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Россия учтет заявление Макрона о ядерном оружии в оборонном планировании
Вчера, 17:33
 
РоссияФранцияМоскваЭммануэль МакронСергей ПерминовДмитрий ПесковНАТОЕвросоюзВ мире
 
 
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