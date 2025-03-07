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Американское ядерное оружие сделает ФРГ мишенью, заявил немецкий депутат
Американское ядерное оружие сделает ФРГ мишенью, заявил немецкий депутат - РИА Новости, 07.03.2025
Американское ядерное оружие сделает ФРГ мишенью, заявил немецкий депутат
На фоне наращивания доли вооружения в ЕС и мире, факт наличия в Германии ядерного оружия США может сделать ФРГ мишенью, заявил депутат парламентской группы... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T17:00:00+03:00
2025-03-07T17:00:00+03:00
2025-03-07T17:02:00+03:00
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БЕРЛИН, 7 мар - РИА Новости. На фоне наращивания доли вооружения в ЕС и мире, факт наличия в Германии ядерного оружия США может сделать ФРГ мишенью, заявил депутат парламентской группы партии "Левые" Грегор Гизи в интервью газете Die Presse. "Мы должны осознавать, что США разместили ядерное оружие на территории Германии. Меня беспокоит, что в случае войны мы можем стать целью", - сказал он. Гизи подчеркнул, что когда весь мир наращивает вооружения, становится вероятнее не мир, а войны. "Поэтому мы выступаем за другой путь: за деэскалацию и за поиск баланса интересов дипломатическими средствами при строгом соблюдении международного права", - добавил он. Считается, что США начали размещение ядерного оружия на территории ФРГ ещё в 50-х годах прошлого столетия. По неподтвержденным данным, в настоящее время на территории Германии размещено около 20 американских ядерных боеголовок. Согласно расследовательскому проекту WikiLeaks, в 2010 году американское ядерное оружие размещалось на базе военно-воздушных сил ФРГ Бюхель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Однако на официальном уровне подтверждения этой информации нет.
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в мире, германия, сша, грегор гизи, евросоюз, ядерное оружие
В мире, Германия, США, Грегор Гизи, Евросоюз, Ядерное оружие
Американское ядерное оружие сделает ФРГ мишенью, заявил немецкий депутат
Депутат от "Левых" Гизи: американское ЯО в Германии сделает страну мишенью