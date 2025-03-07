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Никто не позволит Германии завладеть ядерным оружием, заявил Ульянов - РИА Новости, 07.03.2025
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14:48 07.03.2025 (обновлено: 14:49 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/germaniya-2003635113.html
Никто не позволит Германии завладеть ядерным оружием, заявил Ульянов
Никто не позволит Германии завладеть ядерным оружием, заявил Ульянов - РИА Новости, 07.03.2025
Никто не позволит Германии завладеть ядерным оружием, заявил Ульянов
Идея получения Германией ядерного оружия - глупость, и никто, включая Россию, не позволит этому случиться, считает постпред РФ при международных организациях в... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T14:48:00+03:00
2025-03-07T14:49:00+03:00
германия
россия
михаил ульянов (дипломат)
в мире
ядерное оружие
евросоюз
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Идея получения Германией ядерного оружия - глупость, и никто, включая Россию, не позволит этому случиться, считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Комментируя заявленный интерес некоторых немецких политиков к обретению страной ядерного оружия, Ульянов отметил, что сумасшедшие люди, вероятно, есть в том числе и в Германии. "Конечно, это глупость. Никто не позволит Германии обзавестись ядерным оружием. Этого не позволим ни мы, ни американцы, ни вообще режим ядерного нераспространения", - сказал Ульянов в эфире канала "Россия 24". Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.
https://ria.ru/20250307/geshtalt-2003619326.html
https://ria.ru/20250307/peskov-2003610105.html
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германия, россия, михаил ульянов (дипломат), в мире, ядерное оружие, евросоюз
Германия, Россия, Михаил Ульянов (дипломат), В мире, Ядерное оружие, Евросоюз
Никто не позволит Германии завладеть ядерным оружием, заявил Ульянов

Ульянов: никто, включая РФ, не позволит Германии завладеть ядерным оружием

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Михаил Ульянов . Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Идея получения Германией ядерного оружия - глупость, и никто, включая Россию, не позволит этому случиться, считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Комментируя заявленный интерес некоторых немецких политиков к обретению страной ядерного оружия, Ульянов отметил, что сумасшедшие люди, вероятно, есть в том числе и в Германии.
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"Конечно, это глупость. Никто не позволит Германии обзавестись ядерным оружием. Этого не позволим ни мы, ни американцы, ни вообще режим ядерного нераспространения", - сказал Ульянов в эфире канала "Россия 24".
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.
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