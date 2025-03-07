Гуманитарная помощь в Газе находится под угрозой, сообщили СМИ
AP: помощь в Газе находится под угрозой из-за сокращения финансирования USAID
© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Гуманитарная помощь в секторе Газа находится под угрозой из-за сокращения администрацией американского президента Дональда Трампа финансирования агентства США по международному развитию (USAID), что привело к заморозке выплат в размере сотен миллионов долларов по договорам гуманитарным организациям, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
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"Сокращения средств угрожают свести на нет небольшие успехи в борьбе с гуманитарным кризисом в Газе во время прекращения огня между Израилем и ХАМАС, а также ставит под угрозу хрупкое перемирие, которое администрация Трампа помогла заключить", - говорится в сообщении агентства.
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Отмечается, что до вступления Дональда Трамп в должность, USAID должно было распределить по контрактам около 446 миллионов долларов среди организаций-партнеров в Газе в 2025 году. 31 января администрация Трампа одобрила выделение более 383 миллионов долларов на эти цели, но подтвержденных выплат партнерам на Ближнем Востоке на данный момент не было.
Как указывает агентство, USAID подписало контракты с восемью партнерскими организациями, в том числе с неправительственными организациями и структурами ООН, выделив деньги на поставки в сектор Газа. Организации уже потратили миллионы долларов, но не получают обещанных выплат, ожидая возмещения от USAID.
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"США взяли на себя очень конкретные обязательства по оказанию помощи в соответствии с соглашением о прекращении огня, и нет никакой возможности их выполнить, пока действует заморозка финансирования", - заявил президент организации Refugees International и бывший сотрудник USAID Джереми Кониндик.
Ранее департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ.
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