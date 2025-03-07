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Врачи купировали гипертонический криз у президента Южной Осетии Гаглоева
Врачи купировали гипертонический криз у президента Южной Осетии Гаглоева - РИА Новости, 07.03.2025
Врачи купировали гипертонический криз у президента Южной Осетии Гаглоева
Врачи во Владикавказе смогли купировать гипертонический криз у президента Южной Осетии Алана Гаглоева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь руководителя... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T11:40:00+03:00
2025-03-07T11:40:00+03:00
2025-03-07T11:41:00+03:00
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ЦХИНВАЛ, 7 мар - РИА Новости. Врачи во Владикавказе смогли купировать гипертонический криз у президента Южной Осетии Алана Гаглоева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь руководителя республики Наталья Босикова. Гаглоев был госпитализирован в клинику Владикавказа с гипертоническим кризом 6 марта. "По информации главного врача Республиканской клинической больницы Владикавказа Астана Митциева, президенту Алану Эдуардовичу Гаглоеву было проведено клинико-диагностическое обследование. За ночь и до утра болевого синдрома не было, артериальное давление не повышалось. С утра выполнено эхокордиографическое исследование сердца, изменений не выявлено. Гипертонический криз купирован", - сказала Босикова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, владикавказ, южная осетия, республика северная осетия - алания
Здоровье - Общество, Владикавказ, Южная Осетия, Республика Северная Осетия - Алания
Врачи купировали гипертонический криз у президента Южной Осетии Гаглоева
Врачи во Владикавказе купировали гипертонический криз у президента Южной Осетии