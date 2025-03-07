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Врачи купировали гипертонический криз у президента Южной Осетии Гаглоева

Врачи купировали гипертонический криз у президента Южной Осетии Гаглоева - РИА Новости, 07.03.2025

Врачи купировали гипертонический криз у президента Южной Осетии Гаглоева

Врачи во Владикавказе смогли купировать гипертонический криз у президента Южной Осетии Алана Гаглоева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь руководителя... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T11:40:00+03:00

2025-03-07T11:40:00+03:00

2025-03-07T11:41:00+03:00

здоровье - общество

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ЦХИНВАЛ, 7 мар - РИА Новости. Врачи во Владикавказе смогли купировать гипертонический криз у президента Южной Осетии Алана Гаглоева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь руководителя республики Наталья Босикова. Гаглоев был госпитализирован в клинику Владикавказа с гипертоническим кризом 6 марта. "По информации главного врача Республиканской клинической больницы Владикавказа Астана Митциева, президенту Алану Эдуардовичу Гаглоеву было проведено клинико-диагностическое обследование.⁣⁣ За ночь и до утра болевого синдрома не было, артериальное давление не повышалось. С утра выполнено эхокордиографическое исследование сердца, изменений не выявлено. Гипертонический криз купирован", - сказала Босикова.

владикавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, владикавказ, южная осетия, республика северная осетия - алания