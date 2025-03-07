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Меняйло рассказал о состоянии Гаглоева - РИА Новости, 07.03.2025
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08:35 07.03.2025 (обновлено: 08:36 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/gagloev-2003544840.html
Меняйло рассказал о состоянии Гаглоева
Меняйло рассказал о состоянии Гаглоева - РИА Новости, 07.03.2025
Меняйло рассказал о состоянии Гаглоева
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил в своем Telegram-канале, что госпитализированный во Владикавказе президент Южной Осетии Алан Гаглоев чувствует себя РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T08:35:00+03:00
2025-03-07T08:36:00+03:00
владикавказ
южная осетия
сергей меняйло
алан гаглоев
в мире
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил в своем Telegram-канале, что госпитализированный во Владикавказе президент Южной Осетии Алан Гаглоев чувствует себя хорошо, получает всю необходимую медицинскую помощь. В четверг пресс-секретарь президента Южной Осетии сообщила, что Гаглоев госпитализирован в клинику Владикавказа с гипертоническим кризом. "Только что созвонился с врачами: Алан Эдуардович находится под постоянным наблюдением медиков, получает всю необходимую медицинскую помощь. Давление в норме, пациент после проведения лечебно-диагностических мероприятий чувствует себя хорошо", - написал Меняйло.
владикавказ
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владикавказ, южная осетия, сергей меняйло, алан гаглоев, в мире
Владикавказ, Южная Осетия, Сергей Меняйло, Алан Гаглоев, В мире
Меняйло рассказал о состоянии Гаглоева

Меняйло: госпитализированный глава Южной Осетии Гаглоев чувствует себя хорошо

© Sputnik / Наталья АйриянАлан Гаглоев
Алан Гаглоев - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Sputnik / Наталья Айриян
Алан Гаглоев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил в своем Telegram-канале, что госпитализированный во Владикавказе президент Южной Осетии Алан Гаглоев чувствует себя хорошо, получает всю необходимую медицинскую помощь.
В четверг пресс-секретарь президента Южной Осетии сообщила, что Гаглоев госпитализирован в клинику Владикавказа с гипертоническим кризом.
«
"Только что созвонился с врачами: Алан Эдуардович находится под постоянным наблюдением медиков, получает всю необходимую медицинскую помощь. Давление в норме, пациент после проведения лечебно-диагностических мероприятий чувствует себя хорошо", - написал Меняйло.
 
ВладикавказЮжная ОсетияСергей МеняйлоАлан ГаглоевВ мире
 
 
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