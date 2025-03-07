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Меняйло рассказал о состоянии Гаглоева

Меняйло рассказал о состоянии Гаглоева - РИА Новости, 07.03.2025

Меняйло рассказал о состоянии Гаглоева

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил в своем Telegram-канале, что госпитализированный во Владикавказе президент Южной Осетии Алан Гаглоев чувствует себя РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T08:35:00+03:00

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владикавказ

южная осетия

сергей меняйло

алан гаглоев

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил в своем Telegram-канале, что госпитализированный во Владикавказе президент Южной Осетии Алан Гаглоев чувствует себя хорошо, получает всю необходимую медицинскую помощь. В четверг пресс-секретарь президента Южной Осетии сообщила, что Гаглоев госпитализирован в клинику Владикавказа с гипертоническим кризом. "Только что созвонился с врачами: Алан Эдуардович находится под постоянным наблюдением медиков, получает всю необходимую медицинскую помощь. Давление в норме, пациент после проведения лечебно-диагностических мероприятий чувствует себя хорошо", - написал Меняйло.

владикавказ

южная осетия

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Ольга Фомченкова

владикавказ, южная осетия, сергей меняйло, алан гаглоев, в мире