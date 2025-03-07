https://ria.ru/20250307/gabbard-2003543451.html

Глава американской разведки сделала новое заявление о Зеленском

Глава американской разведки сделала новое заявление о Зеленском - РИА Новости, 07.03.2025

Глава американской разведки сделала новое заявление о Зеленском

Президент США Дональд Трамп остановил помощь Украине, так как Владимир Зеленский принимал ее как должное, заявила директор Национальной разведки США Тулси... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T08:23:00+03:00

2025-03-07T08:23:00+03:00

2025-03-07T11:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

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тулси габбард

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп остановил помощь Украине, так как Владимир Зеленский принимал ее как должное, заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард в интервью Fox News. "Президент решил поставить на паузу обмен разведданными, а также предоставление военной помощи, чтобы дать Зеленскому понять, что не надо воспринимать (поддержку — Прим. ред.) американских граждан как нечто должное", — сказала она. Министерство обороны США сообщило РИА Новости, что в 18:00 вечера понедельника (02:00 мск вторника) ведомство получило приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона отметил, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250307/mask-2003547240.html

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в мире, украина, россия, дональд трамп, тулси габбард, владимир зеленский