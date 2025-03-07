Глава американской разведки сделала новое заявление о Зеленском
Глава разведки США Габбард назвала приостановку помощи сигналом Зеленскому
© AP Photo / Alex BrandonТулси Габбард
© AP Photo / Alex Brandon
Тулси Габбард. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп остановил помощь Украине, так как Владимир Зеленский принимал ее как должное, заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард в интервью Fox News.
"Президент решил поставить на паузу обмен разведданными, а также предоставление военной помощи, чтобы дать Зеленскому понять, что не надо воспринимать (поддержку — Прим. ред.) американских граждан как нечто должное", — сказала она.
"Президент решил поставить на паузу обмен разведданными, а также предоставление военной помощи, чтобы дать Зеленскому понять, что не надо воспринимать (поддержку — Прим. ред.) американских граждан как нечто должное", — сказала она.
Министерство обороны США сообщило РИА Новости, что в 18:00 вечера понедельника (02:00 мск вторника) ведомство получило приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона отметил, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.