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Во Флориде закрыли аэропорты из-за угрозы обломков Starship - РИА Новости, 07.03.2025
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04:03 07.03.2025 (обновлено: 09:04 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/florida-2003528254.html
Во Флориде закрыли аэропорты из-за угрозы обломков Starship
Во Флориде закрыли аэропорты из-за угрозы обломков Starship - РИА Новости, 07.03.2025
Во Флориде закрыли аэропорты из-за угрозы обломков Starship
Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США после неудачного запуска космического корабля Starship объявило о временном закрытии аэропортов в штате... РИА Новости, 07.03.2025
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США после неудачного запуска космического корабля Starship объявило о временном закрытии аэропортов в штате Флорида из-за угрозы обломков, сообщает телеканал CBS News Miami. По данным телеканала, о закрытии международного аэропорта Майами было объявлено в 18.42 (02.42 мск). Предположительно, аэропорт будет закрыт до 20.00 (04.00 мск). В качестве причины в уведомлении был указан "инцидент с космическим запуском". Аналогичное уведомление получил аэропорт Форт-Лодердейла. Агентство Рейтер также сообщает о закрытии аэропортов в городах Орландо и Палм-Бич. Ранее компания SpaceX сообщила, что во время выведения космического корабля Starship на орбиту произошел "быстрый внеплановый демонтаж". Этот термин стал популярным после того, как в апреле 2023 года специалисты SpaceX таким образом описали взрыв аппарата после старта.
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Обломки ракеты Starship, пролетающие над Багамскими островами
Обломки ракеты Starship, пролетающие над Багамскими островами
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в мире, сша, флорида, майами, spacex
В мире, США, Флорида, Майами, SpaceX
Во Флориде закрыли аэропорты из-за угрозы обломков Starship

CBS News Miami: аэропорты во Флориде закрыли из-за угрозы обломков Starship

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США после неудачного запуска космического корабля Starship объявило о временном закрытии аэропортов в штате Флорида из-за угрозы обломков, сообщает телеканал CBS News Miami.
По данным телеканала, о закрытии международного аэропорта Майами было объявлено в 18.42 (02.42 мск). Предположительно, аэропорт будет закрыт до 20.00 (04.00 мск). В качестве причины в уведомлении был указан "инцидент с космическим запуском". Аналогичное уведомление получил аэропорт Форт-Лодердейла.
Агентство Рейтер также сообщает о закрытии аэропортов в городах Орландо и Палм-Бич.
Ранее компания SpaceX сообщила, что во время выведения космического корабля Starship на орбиту произошел "быстрый внеплановый демонтаж". Этот термин стал популярным после того, как в апреле 2023 года специалисты SpaceX таким образом описали взрыв аппарата после старта.
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В миреСШАФлоридаМайамиSpaceX
 
 
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