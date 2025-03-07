https://ria.ru/20250307/florida-2003528254.html

Во Флориде закрыли аэропорты из-за угрозы обломков Starship

Во Флориде закрыли аэропорты из-за угрозы обломков Starship - РИА Новости, 07.03.2025

Во Флориде закрыли аэропорты из-за угрозы обломков Starship

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США после неудачного запуска космического корабля Starship объявило о временном закрытии аэропортов в штате... РИА Новости, 07.03.2025

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США после неудачного запуска космического корабля Starship объявило о временном закрытии аэропортов в штате Флорида из-за угрозы обломков, сообщает телеканал CBS News Miami. По данным телеканала, о закрытии международного аэропорта Майами было объявлено в 18.42 (02.42 мск). Предположительно, аэропорт будет закрыт до 20.00 (04.00 мск). В качестве причины в уведомлении был указан "инцидент с космическим запуском". Аналогичное уведомление получил аэропорт Форт-Лодердейла. Агентство Рейтер также сообщает о закрытии аэропортов в городах Орландо и Палм-Бич. Ранее компания SpaceX сообщила, что во время выведения космического корабля Starship на орбиту произошел "быстрый внеплановый демонтаж". Этот термин стал популярным после того, как в апреле 2023 года специалисты SpaceX таким образом описали взрыв аппарата после старта.

https://ria.ru/20250304/kirgiziya-2003002671.html

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Обломки ракеты Starship, пролетающие над Багамскими островами Обломки ракеты Starship, пролетающие над Багамскими островами 2025-03-07T04:03 true PT1M35S

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