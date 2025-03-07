Фицо заявил, что ЕС признали опасность остановки Киевом транзита газа
Фицо: в ЕС признали, что остановка Киевом транзита газа ставит под угрозу союз
© AP Photo / Virginia MayoРоберт Фицо
© AP Photo / Virginia Mayo
Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 7 мар - РИА Новости. Европейские лидеры признали, что остановка транзита газа через Украину ставит под угрозу Евросоюз, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Лидеры ЕС призвали Еврокомиссию, Словакию и Украину ускорить поиск решения "проблемы транзита газа" с учетом обеспокоенности Братиславы, следует из согласованных 26 из 27 странами Евросоюза письменных выводов по итогам встречи в верхах.
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Словакия добивалась того, чтобы в заключительное коммюнике саммита лидеров Евросоюза было включено упоминание о необходимости восстановить транзит газа через Украину. Фицо грозил осложнить принятие итогового документа, если требования республики не будут в нем учтены.
Премьер Словакии ранее говорил, что помощь Украине со стороны Европейского союза "не может быть в виде билета в один конец: Европа Украине все, лишь Украина Европе ничего". Он назвал ситуацию с остановкой Киевом транзита газа по украинской территории абсурдной, поскольку она вредит всей Европе и провоцирует рост цен на этот вид топлива.
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 08.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
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