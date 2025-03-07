https://ria.ru/20250307/fermy--2003647796.html

Около 8 млрд рублей выделят на поддержку сельского хозяйства МО в 2025 году

Около 8 млрд рублей выделят на поддержку сельского хозяйства МО в 2025 году - РИА Новости, 07.03.2025

Около 8 млрд рублей выделят на поддержку сельского хозяйства МО в 2025 году

Государственная программа "Сельское хозяйство Подмосковья" нацелена на развитие агропромышленного комплекса региона, включая увеличение объемов производства,... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T15:27:00+03:00

2025-03-07T15:27:00+03:00

2025-03-07T15:27:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Государственная программа "Сельское хозяйство Подмосковья" нацелена на развитие агропромышленного комплекса региона, включая увеличение объемов производства, модернизацию инфраструктуры и поддержку фермерских хозяйств. В 2025 году на эти мероприятия в Московской области планируется выделить 7,8 миллиарда рублей, написал 360.ru.Основная доля финансирования – 5,5 миллиарда рублей – будет направлена на развитие сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли. Эти средства предназначены для поддержки животноводческих предприятий, селекции элитных семян, производства молочной продукции и овощей, а также для приобретения специализированной техники и строительства складских помещений.Кроме того, в рамках программы реализуется подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий", целью которой является улучшение жилищных условий населения, обновление сельской инфраструктуры и расширение сети торговых точек в удаленных районах. На финансирование данной подпрограммы в 2025 году предусмотрено 0,4 миллиарда рублей.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)