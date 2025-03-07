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В Европе начали считать Вэнса опаснее Трампа, пишет Bloomberg - РИА Новости, 07.03.2025
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10:18 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/evropa-2003564326.html
В Европе начали считать Вэнса опаснее Трампа, пишет Bloomberg
В Европе начали считать Вэнса опаснее Трампа, пишет Bloomberg - РИА Новости, 07.03.2025
В Европе начали считать Вэнса опаснее Трампа, пишет Bloomberg
Вице-президента США Джей Ди Вэнса после его речи на Мюнхенской конференции в Европе начали считать опаснее американского президента Дональда Трампа, передает... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T10:18:00+03:00
2025-03-07T10:18:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Вице-президента США Джей Ди Вэнса после его речи на Мюнхенской конференции в Европе начали считать опаснее американского президента Дональда Трампа, передает агентство Bloomberg. Четырнадцатого февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии. "Мюнхенская речь закрепила взгляды на Вэнса в блоке как на антиевропейца и более опасного (политика - ред.), чем Трамп", - приводит агентство слова неназванного западноевропейского дипломата. Как отмечает Bloomberg, возвращение Трампа к власти в США уже заставило европейские правительства запаниковать по поводу того, как они собираются удержать трансатлантический альянс от распада в течение следующих четырех лет. "Но его (Трампа) вице-президент усиливает опасения, что раскол с США может стать постоянным", - сообщает агентство, отмечая, что Вэнс быстро стал главным антагонистом в глазах чиновников по всему европейскому континенту.
https://ria.ru/20250217/konferentsiya-1999740815.html
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в мире, сша, европа, россия, дональд трамп, джеймс дэвид вэнс
В мире, США, Европа, Россия, Дональд Трамп, Джеймс Дэвид Вэнс
В Европе начали считать Вэнса опаснее Трампа, пишет Bloomberg

Bloomberg: в Европе Вэнса стали считать более опасным, чем Трамп, антиевропейцем

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Джей-Ди Вэнс
Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Вице-президента США Джей Ди Вэнса после его речи на Мюнхенской конференции в Европе начали считать опаснее американского президента Дональда Трампа, передает агентство Bloomberg.
Четырнадцатого февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
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"Мюнхенская речь закрепила взгляды на Вэнса в блоке как на антиевропейца и более опасного (политика - ред.), чем Трамп", - приводит агентство слова неназванного западноевропейского дипломата.
Как отмечает Bloomberg, возвращение Трампа к власти в США уже заставило европейские правительства запаниковать по поводу того, как они собираются удержать трансатлантический альянс от распада в течение следующих четырех лет.
"Но его (Трампа) вице-президент усиливает опасения, что раскол с США может стать постоянным", - сообщает агентство, отмечая, что Вэнс быстро стал главным антагонистом в глазах чиновников по всему европейскому континенту.
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В миреСШАЕвропаРоссияДональд ТрампДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
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