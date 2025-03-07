https://ria.ru/20250307/evropa-2003564326.html

В Европе начали считать Вэнса опаснее Трампа, пишет Bloomberg

В Европе начали считать Вэнса опаснее Трампа, пишет Bloomberg - РИА Новости, 07.03.2025

В Европе начали считать Вэнса опаснее Трампа, пишет Bloomberg

Вице-президента США Джей Ди Вэнса после его речи на Мюнхенской конференции в Европе начали считать опаснее американского президента Дональда Трампа, передает... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T10:18:00+03:00

2025-03-07T10:18:00+03:00

2025-03-07T10:18:00+03:00

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джеймс дэвид вэнс

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Вице-президента США Джей Ди Вэнса после его речи на Мюнхенской конференции в Европе начали считать опаснее американского президента Дональда Трампа, передает агентство Bloomberg. Четырнадцатого февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии. "Мюнхенская речь закрепила взгляды на Вэнса в блоке как на антиевропейца и более опасного (политика - ред.), чем Трамп", - приводит агентство слова неназванного западноевропейского дипломата. Как отмечает Bloomberg, возвращение Трампа к власти в США уже заставило европейские правительства запаниковать по поводу того, как они собираются удержать трансатлантический альянс от распада в течение следующих четырех лет. "Но его (Трампа) вице-президент усиливает опасения, что раскол с США может стать постоянным", - сообщает агентство, отмечая, что Вэнс быстро стал главным антагонистом в глазах чиновников по всему европейскому континенту.

https://ria.ru/20250217/konferentsiya-1999740815.html

https://ria.ru/20250228/musk-2002187690.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, европа, россия, дональд трамп, джеймс дэвид вэнс