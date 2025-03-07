В Госдуме прокомментировали план перевооружения Европы
Депутат Госдумы Шеремет назвал план перевооружения Европы дорогой в пропасть
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц Европейского союза на саммите государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал план "перевооружения Европы" враждебной аферой и дорогой в пропасть.
Ранее агентство Франс Пресс передавало, что лидеры стран ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе согласовали план по привлечению дополнительных 800 миллиардов евро для "перевооружения Европы".
"К сожалению, страны ЕС выбирают путь войны, тем самым упорно мчась дорогой в пропасть. На фоне прагматичного отказа США финансировать бессмысленную военную помощь Украине для ведения ею боевых действий в степенном ЕС решились на дорогостоящую и неэффективную враждебную аферу по отношению к России", - сказал Шеремет РИА Новости.
"Теша свои непомерные военные амбиции и безмерные реваншистские планы, Франции, Британии и прочим европейским странам, придерживающимся антироссийского внешнеполитического курса, еще совсем недавно было вполне комфортно разъезжать на чужом звездно-полосатом горбу, лишь софинансируя коррумпированный киевский режим, в кулуарах которого вся эта масштабная помощь бесследно растворялась", - сказал депутат.
По его мнению, нынешняя политика лидеров европейских стан неуклонно толкает ЕС к вынужденному расколу.