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В Госдуме прокомментировали план перевооружения Европы - РИА Новости, 07.03.2025
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08:15 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/evropa-2003542402.html
В Госдуме прокомментировали план перевооружения Европы
В Госдуме прокомментировали план перевооружения Европы - РИА Новости, 07.03.2025
В Госдуме прокомментировали план перевооружения Европы
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал план "перевооружения Европы" враждебной аферой и дорогой в пропасть. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T08:15:00+03:00
2025-03-07T08:15:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал план "перевооружения Европы" враждебной аферой и дорогой в пропасть. Ранее агентство Франс Пресс передавало, что лидеры стран ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе согласовали план по привлечению дополнительных 800 миллиардов евро для "перевооружения Европы". "К сожалению, страны ЕС выбирают путь войны, тем самым упорно мчась дорогой в пропасть. На фоне прагматичного отказа США финансировать бессмысленную военную помощь Украине для ведения ею боевых действий в степенном ЕС решились на дорогостоящую и неэффективную враждебную аферу по отношению к России", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, в европейских странах, избравших антироссийский курс внешней политики, сегодня царят истерия, паника и метания из-за неготовности без поддержки США остаться один на один в противостоянии с Россией. "Теша свои непомерные военные амбиции и безмерные реваншистские планы, Франции, Британии и прочим европейским странам, придерживающимся антироссийского внешнеполитического курса, еще совсем недавно было вполне комфортно разъезжать на чужом звездно-полосатом горбу, лишь софинансируя коррумпированный киевский режим, в кулуарах которого вся эта масштабная помощь бесследно растворялась", - сказал депутат. По его мнению, нынешняя политика лидеров европейских стан неуклонно толкает ЕС к вынужденному расколу.
https://ria.ru/20250307/makron-2003460835.html
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в мире, сша, россия, франция, михаил шеремет, евросоюз, европа
В мире, США, Россия, Франция, Михаил Шеремет, Евросоюз, Европа
В Госдуме прокомментировали план перевооружения Европы

Депутат Госдумы Шеремет назвал план перевооружения Европы дорогой в пропасть

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц Европейского союза на саммите государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Флаги стран-участниц Европейского союза на саммите государств и правительств Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал план "перевооружения Европы" враждебной аферой и дорогой в пропасть.
Ранее агентство Франс Пресс передавало, что лидеры стран ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе согласовали план по привлечению дополнительных 800 миллиардов евро для "перевооружения Европы".
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"К сожалению, страны ЕС выбирают путь войны, тем самым упорно мчась дорогой в пропасть. На фоне прагматичного отказа США финансировать бессмысленную военную помощь Украине для ведения ею боевых действий в степенном ЕС решились на дорогостоящую и неэффективную враждебную аферу по отношению к России", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, в европейских странах, избравших антироссийский курс внешней политики, сегодня царят истерия, паника и метания из-за неготовности без поддержки США остаться один на один в противостоянии с Россией.
"Теша свои непомерные военные амбиции и безмерные реваншистские планы, Франции, Британии и прочим европейским странам, придерживающимся антироссийского внешнеполитического курса, еще совсем недавно было вполне комфортно разъезжать на чужом звездно-полосатом горбу, лишь софинансируя коррумпированный киевский режим, в кулуарах которого вся эта масштабная помощь бесследно растворялась", - сказал депутат.
По его мнению, нынешняя политика лидеров европейских стан неуклонно толкает ЕС к вынужденному расколу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
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