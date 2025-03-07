https://ria.ru/20250307/evropa-2003542402.html

В Госдуме прокомментировали план перевооружения Европы

В Госдуме прокомментировали план перевооружения Европы - РИА Новости, 07.03.2025

В Госдуме прокомментировали план перевооружения Европы

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал план "перевооружения Европы" враждебной аферой и дорогой в пропасть. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T08:15:00+03:00

2025-03-07T08:15:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал план "перевооружения Европы" враждебной аферой и дорогой в пропасть. Ранее агентство Франс Пресс передавало, что лидеры стран ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе согласовали план по привлечению дополнительных 800 миллиардов евро для "перевооружения Европы". "К сожалению, страны ЕС выбирают путь войны, тем самым упорно мчась дорогой в пропасть. На фоне прагматичного отказа США финансировать бессмысленную военную помощь Украине для ведения ею боевых действий в степенном ЕС решились на дорогостоящую и неэффективную враждебную аферу по отношению к России", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, в европейских странах, избравших антироссийский курс внешней политики, сегодня царят истерия, паника и метания из-за неготовности без поддержки США остаться один на один в противостоянии с Россией. "Теша свои непомерные военные амбиции и безмерные реваншистские планы, Франции, Британии и прочим европейским странам, придерживающимся антироссийского внешнеполитического курса, еще совсем недавно было вполне комфортно разъезжать на чужом звездно-полосатом горбу, лишь софинансируя коррумпированный киевский режим, в кулуарах которого вся эта масштабная помощь бесследно растворялась", - сказал депутат. По его мнению, нынешняя политика лидеров европейских стан неуклонно толкает ЕС к вынужденному расколу.

https://ria.ru/20250307/makron-2003460835.html

https://ria.ru/20250307/evropa-2003512364.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, франция, михаил шеремет, евросоюз, европа