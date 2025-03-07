https://ria.ru/20250307/evropa-2003512364.html

Победить Россию и пережить Трампа: Европа знает, что делает

Победить Россию и пережить Трампа: Европа знает, что делает - РИА Новости, 07.03.2025

Победить Россию и пережить Трампа: Европа знает, что делает

По сведениям СМИ, экстренный саммит ЕС согласовал план милитаризации Европы в виде привлечения дополнительных 800 миллиардов евро на оборону и переориентации... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T08:00:00+03:00

2025-03-07T08:00:00+03:00

2025-03-07T09:00:00+03:00

в мире

европа

сша

россия

дональд туск

европейский инвестиционный банк

всемирный банк

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003420612_0:3:1869:1054_1920x0_80_0_0_2ed34e2419b32f7b45f3a2f31f3b2f8a.jpg

По сведениям СМИ, экстренный саммит ЕС согласовал план милитаризации Европы в виде привлечения дополнительных 800 миллиардов евро на оборону и переориентации Европейского инвестиционного банка на финансирование военных программ. Как простодушно сформулировал перед началом мероприятия премьер-министр Польши Дональд Туск, "Европа должна победить в этой гонке вооружений".События и заявления с саммита органично легли в новостной поток последних дней и заставили огромное число людей в очередной раз задаться вопросом: европейские лидеры совсем с ума сошли на почве русофобии?Ответ: нет. Они, без сомнения, пребывают в тяжелом стрессе и острой тревоге в свете текущих событий, но целиком и полностью в своем уме — и действуют абсолютно рационально. Другое дело, что Европа долго, старательно и осознанно шла по пути, приведшем ее к ситуации, в которой принимаемые ею в настоящее время решения остались, по сути, единственно возможным направлением движения.По итогам Второй мировой войны Западная Европа оказалась в вассальной зависимости от США, а после краха СССР к ней присоединились и Центральная с Восточной. Однако европейцы смогли добиться для себя весьма выгодных условий вассалитета. Причиной тому — как объективные обстоятельства (именно этот регион был главной точкой противостояния холодной войны, и американцы были просто вынуждены сильно вкладываться на этом направлении), так и субъективные (истеблишмент многих европейских государств, руководствуясь национальными интересами, смог выторговать у Вашингтона большое количество привилегий для своих стран).На рубеже веков Европа столкнулась с противоположными по своему заряду процессами. С одной стороны, на нее как из рога изобилия посыпались выгоды от распада Советского Союза, а с другой, отчетливо проявились разнообразные негативные тенденции: исчерпание резервов существующей социально-экономической системы, нарастающий дефицит ресурсов, неблагоприятные климатические изменения, старение населения, перемещение центра мировой цивилизации в Азию.Это была критическая развилка, и в этот момент Европе были предложены два пути дальнейшего развития. Первое предложение исходило от Владимира Путина: строительство единой Европы от Лиссабона до Владивостока как единой геополитической и геоэкономической силы. Второе предложение последовало от либерально-глобалистского истеблишмента, который к тому времени уже взял под контроль "глубинное государство" Соединенных Штатов и стал навязывать миру свою идеологию — и практику, основанную на этой идеологии.Европа сделала выбор в пользу второго варианта. Она воплощает в жизнь либерально-глобалистские рецепты с куда большей жесткостью и последовательностью, нежели Америка. Если в США фактически идет противостояние либеральной и консервативной повестки, то в Европе инакомыслие подавляется безо всяких колебаний, а политические гайки закручиваются бескомпромиссно. Параллельно за прошедшие два десятилетия из европейского истеблишмента за редким исключением были выкорчеваны традиции отстаивать национальные интересы, главным стала лояльность глобализму, штаб-квартира которого до недавнего времени находилась за океаном. При этом сами европейские элиты деградировали до откровенно позорного состояния, превратившись в клерков глобалистского Левиафана.В рамках избранного глобалистами курса Европу готовили к контролируемому, но не очень быстрому "утоплению" — с обеднением граждан, понижением качества и уровня их жизни, урезанием социальных программ, ну и с жестким контролем населения через либеральную повестку и борьбу с "русской угрозой". Европейские элиты дисциплинированно выполняли возложенные на них функции "закрывающей команды", при этом им самим, разумеется, были гарантированы места в "спасательных шлюпках" глобальных структур — от Всемирного банка до ВОЗ. Конфликт на Украине оказался для Брюсселя и других европейских столиц чрезвычайно удобным рычагом для управления всеми этими процессами.И вот именно в этот момент в Белый дом вновь въехал Дональд Трамп и, в отличие от первого президентского срока, начал стремительно разносить вдребезги всю сложившуюся систему. А Европа стала для него важнейшей мишенью — и как оплот глобализма, и как паразит, десятилетиями живущий за счет Соединенных Штатов.Есть от чего впасть в панику: перед Старым Светом замаячила перспектива стремительной системной катастрофы (социально-экономической и государственно-политической). Деиндустриализация приобрела такие масштабы и темпы, что уже не получается легкомысленно отмахиваться от происходящего в надежде, что ситуация вот-вот переменится к лучшему сама собой. Ну а европейские элиты, еще недавно полностью уверенные в лично своем светлом будущем, осознали, что могут лишиться запасных аэродромов просто потому, что Трамп рушит всю систему глобальных институтов, на синекуры в которых рассчитывают все эти премьер-министры, канцлеры и президенты.При этом не надо недооценивать рядовых европейцев. Да, в данный момент это сытое, благополучное и изнеженное общество (хотя ухудшение жизни почувствовали уже многие). Но у него за спиной многие столетия революций, бунтов, мятежей, восстаний и жестоких войн — именно из-за тяжелых условий жизни. Как быстро европейцы вспомнят свой исторический бэкграунд, если лишатся привычного благополучия и окажутся в аналоге наших 1990-х?Именно поэтому прямо сейчас главная задача европейских элит — сохранение управляемости системы и удержание под контролем собственного населения на случай, если пойдет стремительное ухудшение социально-экономической ситуации. А этого совершенно нельзя исключать, учитывая настрой американской администрации.В этом смысле милитаризация и эксплуатация темы внешней угрозы — простой, древний и, пожалуй, самый популярный способ решения данной задачи. Ну а там, чем черт не шутит, возможно, на самом деле удастся — в очередной раз в истории — взвинтить общественные настроения и отправить обнищавших европейцев на Восточный фронт в призрачной надежде восстановить утраченное благосостояние за счет богатств варварской России.

https://ria.ru/20250306/ssha-2003228690.html

https://ria.ru/20250306/evropa-2003284488.html

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html

https://ria.ru/20250305/evrosoyuz-2003066361.html

европа

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

в мире, европа, сша, россия, дональд туск, европейский инвестиционный банк, всемирный банк, евросоюз, дональд трамп, владимир путин, аналитика