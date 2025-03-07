В Совбезе России назвали сумму, потраченную США на Евромайдан
Замглавы Совбеза России Шевцов: USAID потратило на Евромайдан $5 миллиардов
© РИА Новости / Алексей ФурманПалаточный лагерь сторонников евроинтеграции на площади Независимости в Киеве
Палаточный лагерь сторонников евроинтеграции на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Американское агентство международного развития (USAID) потратило на организацию Евромайдана на Украине пять миллиардов долларов, заявил "Известиям" заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов.
"Если хорошо поискать, то выяснится, что <…> только по линии USAID на организацию Майдана было выделено как минимум пять миллиардов долларов", — сказал он.
Шевцов также рассказал, сколько средств получил Киев от агентства за время спецоперации.
"Согласно официальному отчету USAID, за время СВО киевский режим получил от агентства без малого 35 миллиардов долларов", — уточнил он.
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В 2014 году СМИ распространили видео выступления занимавшей тогда пост помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд на конференции по Украине, которая прошла в Вашингтоне в декабре 2013-го. Она заявила, что США вложили пять миллиардов долларов в поддержку демократии в стране со времен распада СССР.
Позднее в апреле 2014 года она подтвердила в интервью телеканалу CNN, что Вашингтон выделил пять миллиардов долларов "на поддержку стремления народа Украины к более сильному, демократическому правительству".
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