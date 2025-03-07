https://ria.ru/20250307/evromaydan-2003534961.html

В Совбезе России назвали сумму, потраченную США на Евромайдан

В Совбезе России назвали сумму, потраченную США на Евромайдан - РИА Новости, 07.03.2025

В Совбезе России назвали сумму, потраченную США на Евромайдан

Американское агентство международного развития (USAID) потратило на организацию Евромайдана на Украине пять миллиардов долларов, заявил "Известиям" заместитель... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T06:25:00+03:00

2025-03-07T06:25:00+03:00

2025-03-07T10:35:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Американское агентство международного развития (USAID) потратило на организацию Евромайдана на Украине пять миллиардов долларов, заявил "Известиям" заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов."Если хорошо поискать, то выяснится, что <…> только по линии USAID на организацию Майдана было выделено как минимум пять миллиардов долларов", — сказал он.Шевцов также рассказал, сколько средств получил Киев от агентства за время спецоперации."Согласно официальному отчету USAID, за время СВО киевский режим получил от агентства без малого 35 миллиардов долларов", — уточнил он.В 2014 году СМИ распространили видео выступления занимавшей тогда пост помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд на конференции по Украине, которая прошла в Вашингтоне в декабре 2013-го. Она заявила, что США вложили пять миллиардов долларов в поддержку демократии в стране со времен распада СССР.Позднее в апреле 2014 года она подтвердила в интервью телеканалу CNN, что Вашингтон выделил пять миллиардов долларов "на поддержку стремления народа Украины к более сильному, демократическому правительству".

https://ria.ru/20250120/zelenskiy-1994536185.html

https://ria.ru/20250221/usaid-2000693125.html

https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003097024.html

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в мире, украина, россия, сша, агентство по международному развитию сша, виктория нуланд