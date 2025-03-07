https://ria.ru/20250307/es-2003518016.html

Лидеры ЕС отвергли переговоры о безопасности без участия Европы

Лидеры ЕС отвергли переговоры о безопасности без участия Европы - РИА Новости, 07.03.2025

Лидеры ЕС отвергли переговоры о безопасности без участия Европы

Лидеры ЕС отвергли переговоры, затрагивающие европейскую безопасность, без участия Европы, следует из итогового документа саммита в Брюсселе, который поддержали РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T00:52:00+03:00

2025-03-07T00:52:00+03:00

2025-03-07T00:52:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Лидеры ЕС отвергли переговоры, затрагивающие европейскую безопасность, без участия Европы, следует из итогового документа саммита в Брюсселе, который поддержали 26 из 27 государств-членов сообщества. "Не может быть переговоров, затрагивающих европейскую безопасность, без участия Европы", - говорится в документе. Лидеры ЕС также подчеркнули взаимосвязь глобальной, трансатлантической безопасности с безопасностью Европы и Украины. В Эр-Рияде 18 февраля прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первой за долгое время очной встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр также выразил уверенность, что после переговоров Соединенные Штаты стали лучше понимать позицию России. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.

https://ria.ru/20250307/kallas-2003516348.html

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в мире, россия, украина, европа, сергей лавров, владимир путин, евросоюз