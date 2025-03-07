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ЕС намерен наращивать санкционное давление на Россию - РИА Новости, 07.03.2025
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00:17 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/es-2003516203.html
ЕС намерен наращивать санкционное давление на Россию
ЕС намерен наращивать санкционное давление на Россию - РИА Новости, 07.03.2025
ЕС намерен наращивать санкционное давление на Россию
Европейский союз намерен продолжать и наращивать санкционное давление на Россию, следует из итогового документа саммита в Брюсселе, поддержанного 26 из 27... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T00:17:00+03:00
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россия
брюссель
украина
владимир путин
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Европейский союз намерен продолжать и наращивать санкционное давление на Россию, следует из итогового документа саммита в Брюсселе, поддержанного 26 из 27 лидеров государств-членов сообщества. Параллельно с поддержкой Украины "будет усилено давление на Россию, в том числе через введение новых санкций и ужесточение реализации существующих мер", - говорится в документе. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250307/es-2003516031.html
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россия, брюссель, украина, владимир путин, евросоюз
Россия, Брюссель, Украина, Владимир Путин, Евросоюз
ЕС намерен наращивать санкционное давление на Россию

Евросоюз намерен продолжить и наращивать санкционное давление на Россию

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Европейский союз намерен продолжать и наращивать санкционное давление на Россию, следует из итогового документа саммита в Брюсселе, поддержанного 26 из 27 лидеров государств-членов сообщества.
Параллельно с поддержкой Украины "будет усилено давление на Россию, в том числе через введение новых санкций и ужесточение реализации существующих мер", - говорится в документе.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Лидеры ЕС заявили о намерении продолжать поставки оружия Киеву
00:16
 
РоссияБрюссельУкраинаВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
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