https://ria.ru/20250307/es-2003516203.html

ЕС намерен наращивать санкционное давление на Россию

ЕС намерен наращивать санкционное давление на Россию - РИА Новости, 07.03.2025

ЕС намерен наращивать санкционное давление на Россию

Европейский союз намерен продолжать и наращивать санкционное давление на Россию, следует из итогового документа саммита в Брюсселе, поддержанного 26 из 27... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T00:17:00+03:00

2025-03-07T00:17:00+03:00

2025-03-07T00:17:00+03:00

россия

брюссель

украина

владимир путин

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Европейский союз намерен продолжать и наращивать санкционное давление на Россию, следует из итогового документа саммита в Брюсселе, поддержанного 26 из 27 лидеров государств-членов сообщества. Параллельно с поддержкой Украины "будет усилено давление на Россию, в том числе через введение новых санкций и ужесточение реализации существующих мер", - говорится в документе. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250307/es-2003516031.html

россия

брюссель

украина

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россия, брюссель, украина, владимир путин, евросоюз