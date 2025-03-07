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Лидеры ЕС заявили о намерении продолжать поставки оружия Киеву
Лидеры ЕС заявили о намерении продолжать поставки оружия Киеву - РИА Новости, 07.03.2025
Лидеры ЕС заявили о намерении продолжать поставки оружия Киеву
Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе заявили о намерении продолжать поставки оружия Киеву, в том числе и после завершения украинского конфликта, следует из... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T00:16:00+03:00
2025-03-07T00:16:00+03:00
2025-03-07T00:16:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе заявили о намерении продолжать поставки оружия Киеву, в том числе и после завершения украинского конфликта, следует из итогового документа саммита в Брюсселе, поддержанного 26 из 27 лидеров государств-членов сообщества. "Достижение мира посредством силы требует сильной позиции для Украины, важнейшим компонентом которой должен стать ее собственный мощный военный потенциал. Это касается периодов до, во время и по завершении переговоров о прекращении войны", - говорится в документе. Отмечается, что ЕС в этой связи "по-прежнему привержен оказанию сильной политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки Украине". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, россия, брюссель, сергей лавров, евросоюз, нато, в мире, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Брюссель, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, В мире, Киев
Лидеры ЕС заявили о намерении продолжать поставки оружия Киеву
Лидеры ЕС по итогам саммита заявили о намерении продолжать поставки оружия Киеву