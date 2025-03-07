https://ria.ru/20250307/energodar-2003578344.html
Энергоснабжение Энергодара восстановили по временной схеме
Энергоснабжение Энергодара восстановили по временной схеме - РИА Новости, 07.03.2025
Энергоснабжение Энергодара восстановили по временной схеме
Энергоснабжение Энергодара в Запорожской области после обесточивания в четверг восставлено по временной схеме, сообщил глава администрации города Максим Пухов в РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T11:19:00+03:00
2025-03-07T11:19:00+03:00
2025-03-07T11:19:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Энергоснабжение Энергодара в Запорожской области после обесточивания в четверг восставлено по временной схеме, сообщил глава администрации города Максим Пухов в Telegram-канале. Министерство энергетики региона 6 марта сообщило об аварии на высоковольтной линии, которая привела к обесточиванию части населенных пунктов на севере Запорожской области, включая город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. "Ночью энергетики выполнили ряд мероприятий по восстановлению энергоснабжения, запитали по временной схеме. Сегодня, возможно, будут новые отключения, для восстановления вчерашних повреждений", – написал Пухов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250307/zaes-2003529650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Энергоснабжение Энергодара восстановили по временной схеме
Пухов: энергоснабжение Энергодара после аварии восстановили по временной схеме