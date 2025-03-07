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Энергоснабжение Энергодара восстановили по временной схеме - РИА Новости, 07.03.2025
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11:19 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/energodar-2003578344.html
Энергоснабжение Энергодара восстановили по временной схеме
Энергоснабжение Энергодара восстановили по временной схеме - РИА Новости, 07.03.2025
Энергоснабжение Энергодара восстановили по временной схеме
Энергоснабжение Энергодара в Запорожской области после обесточивания в четверг восставлено по временной схеме, сообщил глава администрации города Максим Пухов в РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T11:19:00+03:00
2025-03-07T11:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
энергодар
запорожская аэс
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Энергоснабжение Энергодара в Запорожской области после обесточивания в четверг восставлено по временной схеме, сообщил глава администрации города Максим Пухов в Telegram-канале. Министерство энергетики региона 6 марта сообщило об аварии на высоковольтной линии, которая привела к обесточиванию части населенных пунктов на севере Запорожской области, включая город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. "Ночью энергетики выполнили ряд мероприятий по восстановлению энергоснабжения, запитали по временной схеме. Сегодня, возможно, будут новые отключения, для восстановления вчерашних повреждений", – написал Пухов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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запорожская область
россия
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запорожская область, россия, энергодар, запорожская аэс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Энергодар, Запорожская АЭС, Происшествия
Энергоснабжение Энергодара восстановили по временной схеме

Пухов: энергоснабжение Энергодара после аварии восстановили по временной схеме

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
Опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Энергоснабжение Энергодара в Запорожской области после обесточивания в четверг восставлено по временной схеме, сообщил глава администрации города Максим Пухов в Telegram-канале.
Министерство энергетики региона 6 марта сообщило об аварии на высоковольтной линии, которая привела к обесточиванию части населенных пунктов на севере Запорожской области, включая город-спутник Запорожской АЭС Энергодар.
«
"Ночью энергетики выполнили ряд мероприятий по восстановлению энергоснабжения, запитали по временной схеме. Сегодня, возможно, будут новые отключения, для восстановления вчерашних повреждений", – написал Пухов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияЭнергодарЗапорожская АЭСПроисшествия
 
 
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