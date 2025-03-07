В США рассказали о последствиях для Трампа суда по USAID
Прессер: cудебное решение о финансировании USAID не повлияет на Трампа
© Getty Images / Alex WongПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© Getty Images / Alex Wong
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Решение Верховного суда США, заблокировавшее попытки президента Дональда Трампа прекратить выплату средств на внешнюю помощь, не станет серьезным ограничением его полномочий, хотя в будущем возможны новые судебные споры, заявил РИА Новости почетный профессор истории права Северо-Западного университета Стивен Прессер.
В среду Верховный суд США проголосовал 5 против 4 за подтверждение решения суда низшей инстанции, которое обязывает правительство выплатить почти 2 миллиарда долларов в рамках контрактов USAID. Судья Самуэль Алито, не согласившийся с решением, заявил, что он "ошеломлен тем", что большинство коллег считает, будто один окружной судья обладает безграничной властью "распоряжаться 2 миллиардами долларов налогоплательщиков, которые, скорее всего, будут потеряны навсегда".
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"Любые ограничения полномочий президента Трампа из-за этого решения будут минимальными. Обязательство выплатить американским подрядчикам средства за уже выполненную работу логично с точки зрения контрактного права и не представляет серьезной конституционной проблемы", - отметил Прессер.
При этом он выразил уверенность, что в будущем большинство судей Верховного суда согласятся с позицией Алито и признают, что предоставление одному окружному судье права блокировать работу исполнительной власти нарушает принцип разделения властей.
"Я ожидаю, что Трамп в конечном итоге добьется ликвидации отдельных агентств, которые не способствуют борьбе с расточительством, мошенничеством и злоупотреблениями. Однако этот процесс, вероятно, будет сопровождаться судебными разбирательствами и задержками в ближайшие месяцы", - заключил эксперт.
Ранее Белый дом приостановил выплаты подрядчикам и сократил персонал Агентства США по международному развитию (USAID), что повлекло за собой судебные разбирательства.