https://ria.ru/20250307/ekspert-2003705903.html

В США рассказали о последствиях для Трампа суда по USAID

В США рассказали о последствиях для Трампа суда по USAID - РИА Новости, 07.03.2025

В США рассказали о последствиях для Трампа суда по USAID

Решение Верховного суда США, заблокировавшее попытки президента Дональда Трампа прекратить выплату средств на внешнюю помощь, не станет серьезным ограничением... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T17:48:00+03:00

2025-03-07T17:48:00+03:00

2025-03-07T17:48:00+03:00

сша

дональд трамп

агентство по международному развитию сша

северо-западный университет

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Решение Верховного суда США, заблокировавшее попытки президента Дональда Трампа прекратить выплату средств на внешнюю помощь, не станет серьезным ограничением его полномочий, хотя в будущем возможны новые судебные споры, заявил РИА Новости почетный профессор истории права Северо-Западного университета Стивен Прессер. В среду Верховный суд США проголосовал 5 против 4 за подтверждение решения суда низшей инстанции, которое обязывает правительство выплатить почти 2 миллиарда долларов в рамках контрактов USAID. Судья Самуэль Алито, не согласившийся с решением, заявил, что он "ошеломлен тем", что большинство коллег считает, будто один окружной судья обладает безграничной властью "распоряжаться 2 миллиардами долларов налогоплательщиков, которые, скорее всего, будут потеряны навсегда". "Любые ограничения полномочий президента Трампа из-за этого решения будут минимальными. Обязательство выплатить американским подрядчикам средства за уже выполненную работу логично с точки зрения контрактного права и не представляет серьезной конституционной проблемы", - отметил Прессер. При этом он выразил уверенность, что в будущем большинство судей Верховного суда согласятся с позицией Алито и признают, что предоставление одному окружному судье права блокировать работу исполнительной власти нарушает принцип разделения властей. "Я ожидаю, что Трамп в конечном итоге добьется ликвидации отдельных агентств, которые не способствуют борьбе с расточительством, мошенничеством и злоупотреблениями. Однако этот процесс, вероятно, будет сопровождаться судебными разбирательствами и задержками в ближайшие месяцы", - заключил эксперт. Ранее Белый дом приостановил выплаты подрядчикам и сократил персонал Агентства США по международному развитию (USAID), что повлекло за собой судебные разбирательства.

https://ria.ru/20250226/sud-2001655174.html

https://ria.ru/20250208/sud-1998108824.html

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сша, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, северо-западный университет, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире