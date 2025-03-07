https://ria.ru/20250307/ekspert-2003652850.html

Эксперт предположил о выгоде для США от слов Макрона о России

Эксперт предположил о выгоде для США от слов Макрона о России - РИА Новости, 07.03.2025

Эксперт предположил о выгоде для США от слов Макрона о России

Заявления французского президента Эммануэля Макрона о необходимости наращивать оборону отвечают интересам США в вопросах ремилитаризации Европы, заявил эксперт... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T15:44:00+03:00

2025-03-07T15:44:00+03:00

2025-03-07T15:44:00+03:00

европа

франция

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Заявления французского президента Эммануэля Макрона о необходимости наращивать оборону отвечают интересам США в вопросах ремилитаризации Европы, заявил эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов. Французский президент Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. "Во многом то, что делает Европейский Союз, то, что делает Макрон, отвечает интересам Соединенных Штатов Америки в вопросе ремилитаризации. Дональд Трамп давно требовал, чтобы Европейский Союз тратил больше денег на вооружение и на оборону. И вот он, собственно, начинает тратить эти деньги. И таким образом он может вернуться к тем показателям по финансированию своего военного бюджета в рамках НАТО, которые, собственно, уставом НАТО и предусмотрены", - сказал Наумов РИА Новости. Несмотря на заявления Макрона об изменении позиции США по лидерству в НАТО, Трамп продолжит считать Европу и Францию, в частности, своими союзниками. "Я думаю, что Дональд Трамп, конечно, считает Макрона представителем той глобалистской элиты, против которой он боролся и которую он победил. Но, тем не менее, он не будет в целом действовать против Франции. Он все же считает, что страны Европы — это его союзники в противостоянии Китаю", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20250307/makron-2003460835.html

https://ria.ru/20250306/tramp-2003513983.html

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европа, франция, сша, эммануэль макрон, дональд трамп, дмитрий песков, нато, в мире