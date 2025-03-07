Эксперт предположил о выгоде для США от слов Макрона о России
Наумов: заявления Макрона про РФ отвечают интересам США в их ремилитаризации
© Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Заявления французского президента Эммануэля Макрона о необходимости наращивать оборону отвечают интересам США в вопросах ремилитаризации Европы, заявил эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.
Французский президент Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.
"Во многом то, что делает Европейский Союз, то, что делает Макрон, отвечает интересам Соединенных Штатов Америки в вопросе ремилитаризации. Дональд Трамп давно требовал, чтобы Европейский Союз тратил больше денег на вооружение и на оборону. И вот он, собственно, начинает тратить эти деньги. И таким образом он может вернуться к тем показателям по финансированию своего военного бюджета в рамках НАТО, которые, собственно, уставом НАТО и предусмотрены", - сказал Наумов РИА Новости.
"Я думаю, что Дональд Трамп, конечно, считает Макрона представителем той глобалистской элиты, против которой он боролся и которую он победил. Но, тем не менее, он не будет в целом действовать против Франции. Он все же считает, что страны Европы — это его союзники в противостоянии Китаю", - добавил эксперт.