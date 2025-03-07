https://ria.ru/20250307/ekspert-2003565229.html

Эксперт оценил идею о коллективной обороне НАТО на Украине

Эксперт оценил идею о коллективной обороне НАТО на Украине - РИА Новости, 07.03.2025

Эксперт оценил идею о коллективной обороне НАТО на Украине

Озвученная премьером Италии Джорджей Мелони идея о распространении коллективной обороны НАТО на Украину без предоставления ей членства нереализуема на практике, РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T10:20:00+03:00

2025-03-07T10:20:00+03:00

2025-03-07T10:20:00+03:00

украина

россия

италия

джорджа мелони

мария захарова

пит хегсет

нато

министерство обороны сша

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Озвученная премьером Италии Джорджей Мелони идея о распространении коллективной обороны НАТО на Украину без предоставления ей членства нереализуема на практике, поскольку не получила бы согласия всех членов альянса, высказал в разговоре с РИА Новости мнение член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош. Ранее премьер Италии заявила журналистам в Брюсселе, что считает эффективной гарантией безопасности распространение на Украину действия пункта о коллективной обороне Североатлантического договора без включения страны в состав альянса. "Это нереализуемое предложение, поскольку для того, чтобы распространить действие статьи пятой на какую-то другую страну, не члена НАТО, необходимо консенсусное решение (Североатлантического - ред.) совета. Вряд ли им удастся его достичь, потому что целый ряд стран, включая Венгрию, Словакию, будут возражать. Жесткую позицию по этому вопросу занимает и (президент США Дональд - ред.) Трамп", - считает собеседник агентства. Он подчеркнул маловероятность такого "обходного маневра" и назвал его пустым звуком. При этом эксперт полагает, что реакция России, если бы НАТО вдруг пошла на такой шаг по отношению к Украине, была бы жесткой. "Реакция будет жесткой и не обязательно силовой. Но я думаю, что всё это (предложение Мелони - ред.) сотрясение воздуха", - добавил собеседник. Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России, простого отказа не принимать ее в альянс недостаточно. По словам Захаровой, в НАТО должны отказаться от своих обещаний по итогам Бухарестского саммита 2008 года, где Киеву гарантировали присоединение к альянсу в будущем, иначе, как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, "эта проблема продолжит отравлять атмосферу на европейском континенте".

https://ria.ru/20250217/tramp-1999842815.html

https://ria.ru/20250307/melon-2003520076.html

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