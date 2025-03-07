https://ria.ru/20250307/dzheordzhesku-2003681168.html

В Румынии не намерены допускать Джеорджеску к выборам президента, пишет FT

В Румынии не намерены допускать Джеорджеску к выборам президента, пишет FT - РИА Новости, 07.03.2025

В Румынии не намерены допускать Джеорджеску к выборам президента, пишет FT

Власти Румынии намерены не допустить политика Кэлина Джеорджеску к участию в президентских выборах в стране в мае, пишет газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T16:51:00+03:00

2025-03-07T16:51:00+03:00

2025-03-07T16:51:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Власти Румынии намерены не допустить политика Кэлина Джеорджеску к участию в президентских выборах в стране в мае, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Накануне Джеорджеску заявил, что намерен в пятницу подать документы для регистрации в качестве кандидата на пост президента Румынии, выборы которого пройдут в мае. По его словам, ему не могут запретить участвовать в выборах президента, поскольку это окажет разрушительное влияние на румынскую демократию и испортит имидж страны за рубежом. "Бухарест, похоже, намерен не допустить 62-летнего сторонника суверенитета, как он себя называет, к выборам... Заявка Джеорджеску на участие в президентских выборах, скорее всего, будет отклонена из-за уголовного расследования", - говорится в материале. По словам высокопоставленного румынского чиновника, контакты политика с российскими гражданами в настоящее время не являются предметом уголовного расследования. РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что голословных обвинений в адрес России становится все больше и больше - как по поводу, так и без него. Джеорджеску 26 февраля предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании осенью 2024 года. Политик находится под подпиской о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля. В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.

https://ria.ru/20250305/rumyniya-2003182465.html

https://ria.ru/20250222/kandidat-2001013595.html

https://ria.ru/20250306/sud-2003409550.html

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в мире, румыния, россия, сша, кэлин джеорджеску, дмитрий песков, нато