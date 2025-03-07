https://ria.ru/20250307/dzheordzhesku-2003628903.html

Джеорджеску подаст заявку на участие в выборах президента Румынии

Джеорджеску подаст заявку на участие в выборах президента Румынии - РИА Новости, 07.03.2025

Джеорджеску подаст заявку на участие в выборах президента Румынии

Политик Кэлин Джеорджеску заявил, что намерен в пятницу подать документы для регистрации в качестве кандидата на пост президента Румынии, выборы которого... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T14:22:00+03:00

2025-03-07T14:22:00+03:00

2025-03-07T14:22:00+03:00

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КИШИНЕВ, 7 мар - РИА Новости. Политик Кэлин Джеорджеску заявил, что намерен в пятницу подать документы для регистрации в качестве кандидата на пост президента Румынии, выборы которого пройдут в мае. Джеорджеску 26 февраля предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании осенью 2024 года. Политик находится под подпиской о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля. "Я официально подам заявку на участие в новых выборах. Хотя я не отказываюсь от идеи возобновить второй раунд. Я слышал, что они хотят меня заблокировать. Конечно, это противоречило бы воле румынского народа и, безусловно, нанесло бы сильный удар по демократическим ценностям, не говоря уже об их разрушении", - заявил Джеорджеску в эфире телеканала Realitatea Plus. По его словам, ему не могут запретить участвовать в выборах президента, поскольку это окажет разрушительное влияние на румынскую демократию и испортит имидж страны за рубежом. В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.

https://ria.ru/20250305/rumyniya-2003182465.html

https://ria.ru/20250227/rumyniya-2002047723.html

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в мире, румыния, сша, кэлин джеорджеску, нато