Джеорджеску подаст заявку на участие в выборах президента Румынии
Джеорджеску заявил о намерении подать заявку на выборы президента Румынии
© AP Photo / Alexandru DobreКэлин Джорджеску
© AP Photo / Alexandru Dobre
Кэлин Джорджеску. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 мар - РИА Новости. Политик Кэлин Джеорджеску заявил, что намерен в пятницу подать документы для регистрации в качестве кандидата на пост президента Румынии, выборы которого пройдут в мае.
Джеорджеску 26 февраля предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании осенью 2024 года. Политик находится под подпиской о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля.
"Я официально подам заявку на участие в новых выборах. Хотя я не отказываюсь от идеи возобновить второй раунд. Я слышал, что они хотят меня заблокировать. Конечно, это противоречило бы воле румынского народа и, безусловно, нанесло бы сильный удар по демократическим ценностям, не говоря уже об их разрушении", - заявил Джеорджеску в эфире телеканала Realitatea Plus.
По его словам, ему не могут запретить участвовать в выборах президента, поскольку это окажет разрушительное влияние на румынскую демократию и испортит имидж страны за рубежом.
В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
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