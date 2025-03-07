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Дугин рассказал, что обеспечило Трампу победу на выборах - РИА Новости, 07.03.2025
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07:50 07.03.2025 (обновлено: 09:22 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/dugin-2003540341.html
Дугин рассказал, что обеспечило Трампу победу на выборах
Дугин рассказал, что обеспечило Трампу победу на выборах - РИА Новости, 07.03.2025
Дугин рассказал, что обеспечило Трампу победу на выборах
Привлечение на сторону президента США Дональда Трампа молодежи с помощью социальных сетей и другие высокотехнологичные инструменты влияния обеспечили ему победу РИА Новости, 07.03.2025
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в мире
сша
александр дугин
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Привлечение на сторону президента США Дональда Трампа молодежи с помощью социальных сетей и другие высокотехнологичные инструменты влияния обеспечили ему победу на выборах в 2024 году, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Философ в статье "Еще более глубинное государство и "Темное Просвещение" отметил, что Трампа на выборах президента Соединенных Штатов в 2024 году поддержали ключевые фигуры Силиконовой долины, олигархи и технократы. По словам Дугина, они сформировали необходимое электоральное ядро, которого, впрочем, было недостаточно для победы Трампа. Тогда сторонники американского лидера решили использовать социальные сети. "Именно привлечение к Трампу молодежи через социальные сети и иные высокотехнологичные инструменты влияния и обеспечили ему победу", - добавил он.Философ отметил, что еще во время первого президентского срока Трампа проводилась "огромная невидимая работа", чтобы он оказался вооруженным мощной и системной идеологией.
https://ria.ru/20250307/dugin-2003537893.html
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в мире, сша, александр дугин, дональд трамп
В мире, США, Александр Дугин, Дональд Трамп
Дугин рассказал, что обеспечило Трампу победу на выборах

Дугин: привлечение молодежи через соцсети обеспечило Трампу победу на выборах

© AP Photo / John McDonnellДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / John McDonnell
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Привлечение на сторону президента США Дональда Трампа молодежи с помощью социальных сетей и другие высокотехнологичные инструменты влияния обеспечили ему победу на выборах в 2024 году, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
Философ в статье "Еще более глубинное государство и "Темное Просвещение" отметил, что Трампа на выборах президента Соединенных Штатов в 2024 году поддержали ключевые фигуры Силиконовой долины, олигархи и технократы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Трамп вводит в США идеологию многополярного мира, заявил Дугин
07:15
По словам Дугина, они сформировали необходимое электоральное ядро, которого, впрочем, было недостаточно для победы Трампа. Тогда сторонники американского лидера решили использовать социальные сети.
"Именно привлечение к Трампу молодежи через социальные сети и иные высокотехнологичные инструменты влияния и обеспечили ему победу", - добавил он.
Философ отметил, что еще во время первого президентского срока Трампа проводилась "огромная невидимая работа", чтобы он оказался вооруженным мощной и системной идеологией.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Трамп взял курс на ликвидацию "глубинного государства" в США, заявил Дугин
07:37
 
В миреСШААлександр ДугинДональд Трамп
 
 
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