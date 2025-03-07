https://ria.ru/20250307/dugin-2003540341.html

Дугин рассказал, что обеспечило Трампу победу на выборах

Дугин рассказал, что обеспечило Трампу победу на выборах - РИА Новости, 07.03.2025

Дугин рассказал, что обеспечило Трампу победу на выборах

Привлечение на сторону президента США Дональда Трампа молодежи с помощью социальных сетей и другие высокотехнологичные инструменты влияния обеспечили ему победу РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T07:50:00+03:00

2025-03-07T07:50:00+03:00

2025-03-07T09:22:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Привлечение на сторону президента США Дональда Трампа молодежи с помощью социальных сетей и другие высокотехнологичные инструменты влияния обеспечили ему победу на выборах в 2024 году, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Философ в статье "Еще более глубинное государство и "Темное Просвещение" отметил, что Трампа на выборах президента Соединенных Штатов в 2024 году поддержали ключевые фигуры Силиконовой долины, олигархи и технократы. По словам Дугина, они сформировали необходимое электоральное ядро, которого, впрочем, было недостаточно для победы Трампа. Тогда сторонники американского лидера решили использовать социальные сети. "Именно привлечение к Трампу молодежи через социальные сети и иные высокотехнологичные инструменты влияния и обеспечили ему победу", - добавил он.Философ отметил, что еще во время первого президентского срока Трампа проводилась "огромная невидимая работа", чтобы он оказался вооруженным мощной и системной идеологией.

https://ria.ru/20250307/dugin-2003537893.html

https://ria.ru/20250307/dugin-2003539558.html

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в мире, сша, александр дугин, дональд трамп