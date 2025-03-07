https://ria.ru/20250307/dugin-2003539558.html

Трамп взял курс на ликвидацию "глубинного государства" в США, заявил Дугин

Трамп взял курс на ликвидацию "глубинного государства" в США, заявил Дугин - РИА Новости, 07.03.2025

Трамп взял курс на ликвидацию "глубинного государства" в США, заявил Дугин

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп взял курс на ликвидацию "глубинного государства" в США, то есть либерал-глобалистов, объявил им войну на... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T07:37:00+03:00

2025-03-07T07:37:00+03:00

2025-03-07T09:15:00+03:00

сша

александр дугин

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002345436_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9dfec60e7d82929aa3ac1a3f32010982.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп взял курс на ликвидацию "глубинного государства" в США, то есть либерал-глобалистов, объявил им войну на уничтожение, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Философ в статье "Еще более глубинное государство и "Темное Просвещение" отметил, что "глубинное государство" - это американская и мировая интернациональная сеть либерал-глобалистов, правящая элита США с либерально-демократической идеологией. Так, по его словам, понимают "глубинное государство" и сами трамписты. "По сути, глубинному государству объявлена война на уничтожение. Трамп взял курс на его ликвидацию… Трамписты и MAGA (Make America Great Again - ред.) продолжают громить именно глубинное государство, разрушать, а не просто переподчинять его", - написал Дугин. Он уточнил, что идеологии либерал-глобалистов и трампистов строятся на разных принципах, а Трамп еще в ходе предвыборной кампании обозначил стремление придерживаться традиционных ценностей. "После инаугурации он немедленно стал проводить эти планы в жизнь, назначив на ключевые посты в новой администрации убежденных сторонников… В своем обращении к обеим палатам парламента США 3 марта он придал своей программе окончательный вид, обобщив все основные тезисы в едином документе, который становится дорожной картой его консервативной Революции", - добавил Дугин.По словам философа, на такие радикальные шаги Трамп смог пойти, получив исключительную поддержку от очень могущественных инстанций, поскольку глобалисты, которые властвовали в США до его избрания президентом, добились огромного влияния не только в стране, но и в мире, они тотально контролировали ситуацию в политике, экономике, медиа, дипломатии, культуре и искусстве.

https://ria.ru/20250307/dugin-2003537893.html

https://ria.ru/20250303/dugin-2002787864.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, александр дугин, дональд трамп, в мире