https://ria.ru/20250307/dugin-2003537893.html

Трамп вводит в США идеологию многополярного мира, заявил Дугин

Трамп вводит в США идеологию многополярного мира, заявил Дугин - РИА Новости, 07.03.2025

Трамп вводит в США идеологию многополярного мира, заявил Дугин

Президент США Дональд Трамп выдвинул в стране идеологию, прямо противоположную предыдущей, она основана на традиционных ценностях и признании многополярного... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T07:15:00+03:00

2025-03-07T07:15:00+03:00

2025-03-07T09:34:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выдвинул в стране идеологию, прямо противоположную предыдущей, она основана на традиционных ценностях и признании многополярного мира, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Дугин в статье "Еще более глубинное государство и "Темное Просвещение" отметил, что в правительстве Соединенных Штатов крепко засела правящая элита с либерально-демократической идеологией. Именно она связала судьбу Америки и Запада с глобализмом и однополярностью. "Трамп выдвинул прямо противоположную идеологию — MAGA-идеологию (Make America Great Again, сделать Америку снова великой - ред.). Она строится на полярно противоположных основаниях — традиционные ценности, нормальное распределение полов, защита народов от массовой миграции и особенно нелегальной, укрепление суверенитета и сохранение национальных государств, признание многополярного мира", - подчеркнул философ. По его словам, в США происходит идеологический и даже геополитический переворот, по-новому распределяются роли "друг" и "враг" как во внутренней, так и во внешней политике государства."Все это Трамп обозначил еще в своей предвыборной кампании. После инаугурации он немедленно стал проводить эти планы в жизнь, назначив на ключевые посты в новой администрации убежденных сторонников, наделив их чрезвычайными полномочиями", - добавил философ.Окончательный вид своей новой консервативной программы Трамп придал в ходе обращения к обеим палатам парламента США 3 марта, считает он. По мнению Дугина, в выступлении американский лидер обобщил все основные тезисы в едином документе, "который стал дорожной картой его консервативной революции".

https://ria.ru/20250217/dugin-1999830293.html

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сша, америка, александр дугин, дональд трамп, в мире