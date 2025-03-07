https://ria.ru/20250307/dtp-2003687233.html
На Варшавском шоссе столкнулись четыре автомобиля
На Варшавском шоссе столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 07.03.2025
На Варшавском шоссе столкнулись четыре автомобиля
Четыре автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе в Москве, движение в районе аварии затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T17:06:00+03:00
2025-03-07T17:06:00+03:00
2025-03-07T17:07:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе в Москве, движение в районе аварии затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Варшавском шоссе, в районе дома 142 корпус 1 произошло ДТП с участием четырех автомобилей… Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20250307/dtp-2003571235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На Варшавском шоссе столкнулись четыре автомобиля
Четыре автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе в Москве, движение затруднено