https://ria.ru/20250307/dtp-2003687233.html

На Варшавском шоссе столкнулись четыре автомобиля

На Варшавском шоссе столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 07.03.2025

На Варшавском шоссе столкнулись четыре автомобиля

Четыре автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе в Москве, движение в районе аварии затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T17:06:00+03:00

2025-03-07T17:06:00+03:00

2025-03-07T17:07:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе в Москве, движение в районе аварии затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Варшавском шоссе, в районе дома 142 корпус 1 произошло ДТП с участием четырех автомобилей… Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20250307/dtp-2003571235.html

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва