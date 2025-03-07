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В Калмыкии микроавтобус попал в ДТП, есть пострадавшие
В Калмыкии микроавтобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.03.2025
В Калмыкии микроавтобус попал в ДТП, есть пострадавшие
Грузовик и микроавтобус столкнулись на трассе в Калмыкии, восемь человек пострадали, сообщило ГУМВД России по республике. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T10:35:00+03:00
2025-03-07T10:35:00+03:00
2025-03-07T10:47:00+03:00
происшествия
республика калмыкия
элиста
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар - РИА Новости. Грузовик и микроавтобус столкнулись на трассе в Калмыкии, восемь человек пострадали, сообщило ГУМВД России по республике.Авария произошла в пятницу утром на 305-м километре федеральной автодороги Р-216 "Астрахань - Элиста - Ставрополь". Столкнулись Mercedes-Benz Sprinter и грузовик МАН."В результате столкновения в медицинское учреждение были доставлены водитель и семь пассажиров автобуса", - говорится в сообщении.На месте работает следственно-оперативная группа полиции.
республика калмыкия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика калмыкия, элиста, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Республика Калмыкия, Элиста, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Калмыкии микроавтобус попал в ДТП, есть пострадавшие
В Калмыкии столкнулись грузовик и микроавтобус, 8 человек пострадали