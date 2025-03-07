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В Калмыкии микроавтобус попал в ДТП, есть пострадавшие

В Калмыкии микроавтобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.03.2025

В Калмыкии микроавтобус попал в ДТП, есть пострадавшие

Грузовик и микроавтобус столкнулись на трассе в Калмыкии, восемь человек пострадали, сообщило ГУМВД России по республике. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T10:35:00+03:00

2025-03-07T10:35:00+03:00

2025-03-07T10:47:00+03:00

происшествия

республика калмыкия

элиста

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар - РИА Новости. Грузовик и микроавтобус столкнулись на трассе в Калмыкии, восемь человек пострадали, сообщило ГУМВД России по республике.Авария произошла в пятницу утром на 305-м километре федеральной автодороги Р-216 "Астрахань - Элиста - Ставрополь". Столкнулись Mercedes-Benz Sprinter и грузовик МАН."В результате столкновения в медицинское учреждение были доставлены водитель и семь пассажиров автобуса", - говорится в сообщении.На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

республика калмыкия

элиста

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика калмыкия, элиста, министерство внутренних дел рф (мвд россии)