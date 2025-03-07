Попавший в ДТП под Белгородом автобус перевозил сотрудников "Мираторга"
Попавший в ДТП в Белгородской области автобус перевозил сотрудников "Мираторга"
© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаКадр с места смертельного ДТП в Белгородской области
© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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БЕЛГОРОД, 7 мар - РИА Новости. Пресс-служба агрокомпании "Мираторг" сообщила, что в результате аварии, произошедшей в Новооскольском округе Белгородской области, погибли шесть сотрудников компании, которые находились в наемном пассажирском микроавтобусе.
Ранее УМВД по региону сообщало, что в четверг вечером два автобуса столкнулись в районе села Великомихайловка Новооскольского округа. В результате шесть пассажиров автобуса Mercedes-Benz Sprinter погибли. Еще четверо доставлены в медицинские учреждения. Пострадавших в автобусе Hyundai нет. По факту ДТП прокуратурой и СУ СК организованы проверки.
"С глубокой болью сообщаем о том, что в ДТП, произошедшем 06.03.25 г. в Новооскольском округе Белгородской области с участием наемного пассажирского микроавтобуса, погибли шесть сотрудников компании. В настоящий момент проводятся необходимые мероприятия правоохранительными органами, уточняются все обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении на сайте компании.
Компания "Мираторг" выразила искренние соболезнования родным и близким погибших. В заявлении отмечается, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, связанная с лечением и реабилитацией.
"Выражаем свою скорбь в адрес членов семей, поддерживаем связь с родными и близкими, чтобы своевременно сделать все необходимое в этой тяжелой ситуации", - добавили в пресс-службе.
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