https://ria.ru/20250307/dtp-2003539273.html

Попавший в ДТП под Белгородом автобус перевозил сотрудников "Мираторга"

Попавший в ДТП под Белгородом автобус перевозил сотрудников "Мираторга" - РИА Новости, 07.03.2025

Попавший в ДТП под Белгородом автобус перевозил сотрудников "Мираторга"

Пресс-служба агрокомпании "Мираторг" сообщила, что в результате аварии, произошедшей в Новооскольском округе Белгородской области, погибли шесть сотрудников... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T07:33:00+03:00

2025-03-07T07:33:00+03:00

2025-03-07T09:10:00+03:00

происшествия

белгородская область

мираторг

следственный комитет россии (ск рф)

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БЕЛГОРОД, 7 мар - РИА Новости. Пресс-служба агрокомпании "Мираторг" сообщила, что в результате аварии, произошедшей в Новооскольском округе Белгородской области, погибли шесть сотрудников компании, которые находились в наемном пассажирском микроавтобусе. Ранее УМВД по региону сообщало, что в четверг вечером два автобуса столкнулись в районе села Великомихайловка Новооскольского округа. В результате шесть пассажиров автобуса Mercedes-Benz Sprinter погибли. Еще четверо доставлены в медицинские учреждения. Пострадавших в автобусе Hyundai нет. По факту ДТП прокуратурой и СУ СК организованы проверки. "С глубокой болью сообщаем о том, что в ДТП, произошедшем 06.03.25 г. в Новооскольском округе Белгородской области с участием наемного пассажирского микроавтобуса, погибли шесть сотрудников компании. В настоящий момент проводятся необходимые мероприятия правоохранительными органами, уточняются все обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении на сайте компании. Компания "Мираторг" выразила искренние соболезнования родным и близким погибших. В заявлении отмечается, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, связанная с лечением и реабилитацией. "Выражаем свою скорбь в адрес членов семей, поддерживаем связь с родными и близкими, чтобы своевременно сделать все необходимое в этой тяжелой ситуации", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250305/avtomobil-2003117726.html

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Кадры с места ДТП в Белгородской области Кадры с места ДТП в Белгородской области 2025-03-07T07:33 true PT0M32S

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происшествия, белгородская область, мираторг, следственный комитет россии (ск рф)