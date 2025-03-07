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Появились кадры с места смертельного ДТП в Белгородской области - РИА Новости, 07.03.2025
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00:59 07.03.2025 (обновлено: 09:10 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/dtp-2003518567.html
Появились кадры с места смертельного ДТП в Белгородской области
Появились кадры с места смертельного ДТП в Белгородской области - РИА Новости, 07.03.2025
Появились кадры с места смертельного ДТП в Белгородской области
Последствия ДТП в Белгородской области, при котором погибли шесть человек, сняли на видео, соответствующие кадры публикует Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T00:59:00+03:00
2025-03-07T09:10:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Последствия ДТП в Белгородской области, при котором погибли шесть человек, сняли на видео, соответствующие кадры публикует Telegram-канал SHOT.На записи видны серьезно поврежденные автомобили, возле них валяются разлетевшиеся от столкновения детали.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Новооскольком округе произошла авария с участием автобуса и микроавтобуса. По данным УМВД, погибли шесть пассажиров микроавтобуса Mercedes Sprinter, еще четверо госпитализированы. Пассажиры автобуса не пострадали.Прокуратура Белгородской области начала проверку соблюдения требований законодательства при организации пассажирских перевозок.
https://ria.ru/20250306/dtp-2003339485.html
белгородская область
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Кадры с места ДТП в Белгородской области
Кадры с места ДТП в Белгородской области
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Появились кадры с места смертельного ДТП в Белгородской области

SHOT: опубликованы кадры с места смертельного ДТП в Белгородской области

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Последствия ДТП в Белгородской области, при котором погибли шесть человек, сняли на видео, соответствующие кадры публикует Telegram-канал SHOT.
На записи видны серьезно поврежденные автомобили, возле них валяются разлетевшиеся от столкновения детали.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Новооскольком округе произошла авария с участием автобуса и микроавтобуса. По данным УМВД, погибли шесть пассажиров микроавтобуса Mercedes Sprinter, еще четверо госпитализированы. Пассажиры автобуса не пострадали.
Прокуратура Белгородской области начала проверку соблюдения требований законодательства при организации пассажирских перевозок.
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