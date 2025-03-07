https://ria.ru/20250307/dtp-2003518567.html

Появились кадры с места смертельного ДТП в Белгородской области

Появились кадры с места смертельного ДТП в Белгородской области - РИА Новости, 07.03.2025

Появились кадры с места смертельного ДТП в Белгородской области

Последствия ДТП в Белгородской области, при котором погибли шесть человек, сняли на видео, соответствующие кадры публикует Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T00:59:00+03:00

2025-03-07T00:59:00+03:00

2025-03-07T09:10:00+03:00

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Последствия ДТП в Белгородской области, при котором погибли шесть человек, сняли на видео, соответствующие кадры публикует Telegram-канал SHOT.На записи видны серьезно поврежденные автомобили, возле них валяются разлетевшиеся от столкновения детали.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Новооскольком округе произошла авария с участием автобуса и микроавтобуса. По данным УМВД, погибли шесть пассажиров микроавтобуса Mercedes Sprinter, еще четверо госпитализированы. Пассажиры автобуса не пострадали.Прокуратура Белгородской области начала проверку соблюдения требований законодательства при организации пассажирских перевозок.

https://ria.ru/20250306/dtp-2003339485.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков