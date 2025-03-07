https://ria.ru/20250307/dtp-2003518567.html
Появились кадры с места смертельного ДТП в Белгородской области
Появились кадры с места смертельного ДТП в Белгородской области - РИА Новости, 07.03.2025
Появились кадры с места смертельного ДТП в Белгородской области
Последствия ДТП в Белгородской области, при котором погибли шесть человек, сняли на видео, соответствующие кадры публикует Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T00:59:00+03:00
2025-03-07T00:59:00+03:00
2025-03-07T09:10:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003548770_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c9e5ea1718994aa10e951b035e7affd9.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Последствия ДТП в Белгородской области, при котором погибли шесть человек, сняли на видео, соответствующие кадры публикует Telegram-канал SHOT.На записи видны серьезно поврежденные автомобили, возле них валяются разлетевшиеся от столкновения детали.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Новооскольком округе произошла авария с участием автобуса и микроавтобуса. По данным УМВД, погибли шесть пассажиров микроавтобуса Mercedes Sprinter, еще четверо госпитализированы. Пассажиры автобуса не пострадали.Прокуратура Белгородской области начала проверку соблюдения требований законодательства при организации пассажирских перевозок.
https://ria.ru/20250306/dtp-2003339485.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003548770_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_80a4741ebd8a047f3a52cede13b69dae.jpg
Кадры с места ДТП в Белгородской области
Кадры с места ДТП в Белгородской области
2025-03-07T00:59
true
PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Появились кадры с места смертельного ДТП в Белгородской области
SHOT: опубликованы кадры с места смертельного ДТП в Белгородской области