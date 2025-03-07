https://ria.ru/20250307/dron-2003526329.html

В России разработали дрон на базе ИИ, подстраивающимся под оператора

В России разработали дрон на базе ИИ, подстраивающимся под оператора - РИА Новости, 07.03.2025

В России разработали дрон на базе ИИ, подстраивающимся под оператора

Дрон Q10 с российским оригинальным программным обеспечением разработан казанскими инженерами, искусственный интеллект коптера делает полет стабильным и... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T03:07:00+03:00

2025-03-07T03:07:00+03:00

2025-03-07T03:07:00+03:00

технологии

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Дрон Q10 с российским оригинальным программным обеспечением разработан казанскими инженерами, искусственный интеллект коптера делает полет стабильным и отзывчивым к командам оператора, снижает расход аккумуляторных батарей, при этом срок изготовления изделия снизился на 30%, сообщили РИА Новости в Народном фронте. Партия дронов Q10 с российским ПО в количестве 30 штук передана на передовую, опыт их применения анализируется с помощью искусственного интеллекта. "Наше программное обеспечение на базе ИИ автоматизирует настройку полетного контроллера дрона, снижает энергопотребление изделия на 15-20%, стабилизирует полет и повышает отзывчивость коптера к командам оператора. Используемый алгоритм оценивает качество сборки и выявляет ее недочеты. Это позволило сократить время производства дронов на 30% и минимизировать брак", – рассказал разработчик дрона Чингисхан, сотрудничающий с "Кулибин-клубом" НФ. По его словам, искусственный интеллект, разработанный казанскими инженерами, анализирует данные бортовых систем - работу двигателей, гироскопа, акселерометра, а также создаёт детальные инструкции для тонкой настройки коптера. "Программное обеспечение на основе ИИ работает с ПИД-регуляторами (пропорционально-интегрально-дифференцирующий регулятор) и полетным контроллером, делая его движения в полете более "мягкими" или более "резкими", - добавил инженер. "Кулибин-клуб" Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и другие изделия.

https://ria.ru/20250226/uchenye-2001627846.html

https://ria.ru/20250221/sistema-2000892929.html

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