https://ria.ru/20250307/dizen-2003686501.html

На Западе высказались о дерзком решении Трампа по Украине

На Западе высказались о дерзком решении Трампа по Украине - РИА Новости, 07.03.2025

На Западе высказались о дерзком решении Трампа по Украине

США перекрывают ВСУ доступ к разведывательным данным, чтобы надавить на Владимира Зеленского, написал в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T17:03:00+03:00

2025-03-07T17:03:00+03:00

2025-03-07T17:03:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. США перекрывают ВСУ доступ к разведывательным данным, чтобы надавить на Владимира Зеленского, написал в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. "США усиливают давление на Зеленского, чтобы заставить его сесть за стол переговоров", — говорится в публикации. Газета Daily Mail сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Украине. В свою очередь, издание Guardian писало, что Великобритания продолжит передавать Киеву некоторые необработанные разведданные, но они не заменят в полной мере те сведения, которые ранее поступали от США.

https://ria.ru/20250307/kellog-2003654826.html

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в мире, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина