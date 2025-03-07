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В Польше депутатам парламента предложили пройти курс военной подготовки - РИА Новости, 07.03.2025
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10:49 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/deputaty-2003573915.html
В Польше депутатам парламента предложили пройти курс военной подготовки
В Польше депутатам парламента предложили пройти курс военной подготовки - РИА Новости, 07.03.2025
В Польше депутатам парламента предложили пройти курс военной подготовки
Министерство обороны Польши приглашает членов парламента на двухдневные курсы военной подготовки, сообщила газета Super Express. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T10:49:00+03:00
2025-03-07T10:49:00+03:00
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польша
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ВАРШАВА, 7 мар – РИА Новости. Министерство обороны Польши приглашает членов парламента на двухдневные курсы военной подготовки, сообщила газета Super Express. Как рассказал изданию заместитель министра обороны Цезарий Томчик, уже весной депутаты смогут отправиться на полигон. "Мы хотим, чтобы каждый член парламента прошел двухдневную военную подготовку", — заявил Томчик. По его словам, обучение будет добровольным. "В курс войдут стрельба, оказание первой помощи и теоретическая часть, касающаяся планирования обороны и бюджета", — сказал он. В последние несколько лет Польша активно продвигает краткосрочные курсы военной подготовки, на которые могут записаться все желающие граждане.
https://ria.ru/20250122/tusk-1994981978.html
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в мире, польша
В мире, Польша
В Польше депутатам парламента предложили пройти курс военной подготовки

Минобороны Польши пригласило депутатов на двухдневные курсы военной подготовки

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterПольские военнослужащие
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
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ВАРШАВА, 7 мар – РИА Новости. Министерство обороны Польши приглашает членов парламента на двухдневные курсы военной подготовки, сообщила газета Super Express.
Как рассказал изданию заместитель министра обороны Цезарий Томчик, уже весной депутаты смогут отправиться на полигон.
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"Мы хотим, чтобы каждый член парламента прошел двухдневную военную подготовку", — заявил Томчик.
По его словам, обучение будет добровольным.
"В курс войдут стрельба, оказание первой помощи и теоретическая часть, касающаяся планирования обороны и бюджета", — сказал он.
В последние несколько лет Польша активно продвигает краткосрочные курсы военной подготовки, на которые могут записаться все желающие граждане.
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