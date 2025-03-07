Алтайского депутата заподозрили в крупном мошенничестве
СК: алтайского депутата заподозрили в крупном мошенничестве
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 7 мар – РИА Новости. Алтайского депутата Сергея Матасова подозревают в крупном мошенничестве с фиктивным трудоустройством родственников, сообщили с СУСК по Алтайскому краю.
"Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Алтайского краевого законодательного собрания, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По данным следствия, в период 2021-2025 годов, являясь заместителем председателя постоянного комитета Алтайского краевого законодательного собрания по правовой политике и местному самоуправлению, а также руководителем фракции "Коммунистическая партия Коммунисты России", подозреваемый организовал фиктивное трудоустройство двух своих родственников на должности помощников депутатов", - говорится в сообщении.
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Как сообщается в видео, представленном об этом деле управлением ФСБ по Алтайскому краю, речь идет о Сергее Матасове.
Отмечается, что мужчина предоставлял в заксобрание и министерство финансов региона подложные документы о выполнении родственниками трудовых функций. На самом же деле они никаких обязанностей не исполняли, а перечисленные им в качестве оплаты деньги передавали депутату.
"Таким образом, подозреваемый похитил из бюджета края не менее 3 миллионов 250 тысяч рублей, распорядившись ими по своему усмотрению… В настоящее время следователями СК ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - отмечают в СУСК.
Подчеркивается, что преступление выявлено оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Алтайскому краю.
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