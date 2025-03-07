https://ria.ru/20250307/deputat-2003542896.html

Алтайского депутата заподозрили в крупном мошенничестве

Алтайского депутата заподозрили в крупном мошенничестве - РИА Новости, 07.03.2025

Алтайского депутата заподозрили в крупном мошенничестве

Алтайского депутата Сергея Матасова подозревают в крупном мошенничестве с фиктивным трудоустройством родственников, сообщили с СУСК по Алтайскому краю. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T08:17:00+03:00

2025-03-07T08:17:00+03:00

2025-03-07T08:17:00+03:00

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БАРНАУЛ, 7 мар – РИА Новости. Алтайского депутата Сергея Матасова подозревают в крупном мошенничестве с фиктивным трудоустройством родственников, сообщили с СУСК по Алтайскому краю. "Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Алтайского краевого законодательного собрания, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По данным следствия, в период 2021-2025 годов, являясь заместителем председателя постоянного комитета Алтайского краевого законодательного собрания по правовой политике и местному самоуправлению, а также руководителем фракции "Коммунистическая партия Коммунисты России", подозреваемый организовал фиктивное трудоустройство двух своих родственников на должности помощников депутатов", - говорится в сообщении. Как сообщается в видео, представленном об этом деле управлением ФСБ по Алтайскому краю, речь идет о Сергее Матасове. Отмечается, что мужчина предоставлял в заксобрание и министерство финансов региона подложные документы о выполнении родственниками трудовых функций. На самом же деле они никаких обязанностей не исполняли, а перечисленные им в качестве оплаты деньги передавали депутату. "Таким образом, подозреваемый похитил из бюджета края не менее 3 миллионов 250 тысяч рублей, распорядившись ими по своему усмотрению… В настоящее время следователями СК ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - отмечают в СУСК. Подчеркивается, что преступление выявлено оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Алтайскому краю.

https://ria.ru/20240829/sk-1969204439.html

https://ria.ru/20250227/deputat-2001899803.html

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происшествия, алтайский край, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)