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Алтайского депутата заподозрили в крупном мошенничестве - РИА Новости, 07.03.2025
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08:17 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/deputat-2003542896.html
Алтайского депутата заподозрили в крупном мошенничестве
Алтайского депутата заподозрили в крупном мошенничестве - РИА Новости, 07.03.2025
Алтайского депутата заподозрили в крупном мошенничестве
Алтайского депутата Сергея Матасова подозревают в крупном мошенничестве с фиктивным трудоустройством родственников, сообщили с СУСК по Алтайскому краю. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T08:17:00+03:00
2025-03-07T08:17:00+03:00
происшествия
алтайский край
россия
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БАРНАУЛ, 7 мар – РИА Новости. Алтайского депутата Сергея Матасова подозревают в крупном мошенничестве с фиктивным трудоустройством родственников, сообщили с СУСК по Алтайскому краю. "Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Алтайского краевого законодательного собрания, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По данным следствия, в период 2021-2025 годов, являясь заместителем председателя постоянного комитета Алтайского краевого законодательного собрания по правовой политике и местному самоуправлению, а также руководителем фракции "Коммунистическая партия Коммунисты России", подозреваемый организовал фиктивное трудоустройство двух своих родственников на должности помощников депутатов", - говорится в сообщении. Как сообщается в видео, представленном об этом деле управлением ФСБ по Алтайскому краю, речь идет о Сергее Матасове. Отмечается, что мужчина предоставлял в заксобрание и министерство финансов региона подложные документы о выполнении родственниками трудовых функций. На самом же деле они никаких обязанностей не исполняли, а перечисленные им в качестве оплаты деньги передавали депутату. "Таким образом, подозреваемый похитил из бюджета края не менее 3 миллионов 250 тысяч рублей, распорядившись ими по своему усмотрению… В настоящее время следователями СК ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - отмечают в СУСК. Подчеркивается, что преступление выявлено оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Алтайскому краю.
https://ria.ru/20240829/sk-1969204439.html
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происшествия, алтайский край, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Алтайский край, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
Алтайского депутата заподозрили в крупном мошенничестве

СК: алтайского депутата заподозрили в крупном мошенничестве

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 7 мар – РИА Новости. Алтайского депутата Сергея Матасова подозревают в крупном мошенничестве с фиктивным трудоустройством родственников, сообщили с СУСК по Алтайскому краю.
"Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Алтайского краевого законодательного собрания, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По данным следствия, в период 2021-2025 годов, являясь заместителем председателя постоянного комитета Алтайского краевого законодательного собрания по правовой политике и местному самоуправлению, а также руководителем фракции "Коммунистическая партия Коммунисты России", подозреваемый организовал фиктивное трудоустройство двух своих родственников на должности помощников депутатов", - говорится в сообщении.
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Как сообщается в видео, представленном об этом деле управлением ФСБ по Алтайскому краю, речь идет о Сергее Матасове.
Отмечается, что мужчина предоставлял в заксобрание и министерство финансов региона подложные документы о выполнении родственниками трудовых функций. На самом же деле они никаких обязанностей не исполняли, а перечисленные им в качестве оплаты деньги передавали депутату.
"Таким образом, подозреваемый похитил из бюджета края не менее 3 миллионов 250 тысяч рублей, распорядившись ими по своему усмотрению… В настоящее время следователями СК ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - отмечают в СУСК.
Подчеркивается, что преступление выявлено оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Алтайскому краю.
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ПроисшествияАлтайский крайРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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