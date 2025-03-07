https://ria.ru/20250307/departament-2003620643.html

СМИ обвинили департамент Маска в превращении в "глубинное государство"

СМИ обвинили департамент Маска в превращении в "глубинное государство" - РИА Новости, 07.03.2025

СМИ обвинили департамент Маска в превращении в "глубинное государство"

Департамент эффективности государственного управления (DOGE) США, созданный для борьбы с бюрократией и возглавляемый Илоном Маском, сам превратился в подобие... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T13:56:00+03:00

2025-03-07T13:56:00+03:00

2025-03-07T13:56:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Департамент эффективности государственного управления (DOGE) США, созданный для борьбы с бюрократией и возглавляемый Илоном Маском, сам превратился в подобие "глубинного государства", действующего вне контроля конгресса и вопреки демократическим нормам, пишет американский журнал WIRED. "После лет тревоги о невыборных бюрократах, дергающих за ниточки, разве можно найти лучший пример этого явления, чем нынешняя ситуация в правительстве США? DOGE стал тем, чего сам же опасался. Маск – это та проблема, которую он якобы хочет решить", — говорится в статье. Согласно публикации издания, DOGE фактически превратился в "расширенную вселенную" Маска, где бывшие и действующие сотрудники X, SpaceX, Boring Company и Tesla контролируют или глубоко интегрированы в бесчисленные правительственные агентства, включая те, которые они якобы регулируют. "Это не политика, определяемая конгрессом, а программа, навязанная самым богатым человеком в мире", — пишет WIRED. Как отмечается в статье, департамент заморозил работу Бюро финансовой защиты потребителей, в одностороннем порядке отменил около 10 тысяч гуманитарных контрактов, утвержденных конгрессом, и уволил тысячи госслужащих без видимых причин. Маск, в свою очередь, утверждает, что его ведомство борется с бюрократией и укрепляет демократию. "У нас есть невыборный, неконституционный четвертый эшелон власти — бюрократия, которая зачастую сильнее избранных представителей. Это не соответствует воле народа", — цитирует его WIRED. В статье подчеркивается, что последствия решений DOGE невозможно игнорировать. "Будет ли DOGE ограничен в своих действиях, зависит от того, сможет ли кто-то во власти увидеть, что это именно то явление, против которого они сами выступали. Или хотя бы осознать проблему", — заключает WIRED. Ранее газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп заявил высокопоставленным чиновникам своей администрации, что у Маска нет полномочий принимать решения по кадровым вопросам в их ведомствах, тем самым американский лидер ограничил мандат DOGE. Число сокращений в феврале 2025 года в США выросло на 245% по сравнению с аналогичным показателем в январе. Всего же с начала 2025 года американские работодатели анонсировали около 221 тысячи увольнений, это рекордная цифра с 2009 года, когда к тому же моменту было объявлено о порядка 428 тысяч увольнений. Основная часть сокращений коснулась правительственных служащих – порядка 62 тысяч работников из 17 ведомств. Затем следуют сфера розничной торговли, а также технологический сектор. Ранее глава DOGE заявлял, что администрация Трампа проводит сокращения среди государственных служащих, преследуя цель перехода людей в частный сектор экономики. Газета New York Times также сообщала, что управление кадровой службы (OPM) США поручило федеральным ведомствам страны уволить большинство сотрудников, находящихся на испытательном сроке.

https://ria.ru/20250221/pentagon-2000685714.html

https://ria.ru/20250225/ssha-2001475328.html

https://ria.ru/20250222/doge-2001019148.html

https://ria.ru/20250214/amerikantsy-1999348771.html

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в мире, технологии, сша, илон маск, дональд трамп, spacex, tesla motors